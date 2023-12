Modena Basket, le scarpe di ‘Giannis’ per Kevin: la star Nba applaude la colletta

Modena, 26 dicembre 2023 – Da Modena a Milwaukee con un click. In era di comunicazione globale un "contatto" che unisce la nostra città agli States non può certo essere una notizia. Ma lo diventa se è il fenomeno del basket Nba Giannis Antetokounmpo, stella dei Milwaukee Bucks, a scrivere a Kevin Osavande Omoregie, cestista dell’Under 15 del Modena Basket. Una piccola favola di Natale che diventa realtà quando l’asso greco Antetokounmpo, star anche dei social con oltre 16 milioni di follower su Instagram, ha risposto ai numerosi "tag" che lo chiamavano in causa sulla pagina "La giornata tipo", una delle più cliccate del basket italiano, che aveva postato un video in cui il protagonista era proprio Omoregie.

Il momento immortalato è quello in cui il giovane cestista, modenese d’adozione, ha appena ricevuto un regalo speciale dai propri compagni di squadra, un paio di scarpe nuove, le "Nike Freak" di Giannis, che si chiamano così per il soprannome di Antetokounmpo, "The Greek Freak", il "mostro greco" dovuto ai suoi straordinari mezzi atletici. Il regalo sognato da Kevin, che negli spogliatoi chiamano Antetokounmpo per la grande somiglianza fisica con il 29enne centro greco, è prima di tutto una necessità, perché a Kevin serve un paio di scarpe nuove visto che le sue sono ormai consumate da allenamenti e partite. Sapendo che a casa la situazione famigliare non è facile, i compagni di squadra decidono di fare una colletta e pochi giorni prima di Natale gli consegnano il pacco negli spogliatoi, riprendendo la sua grande emozione durante l’apertura e la lettura del biglietto ("Grazie per essere il nostro Antetokounmpo, dentro e fuori dal campo"). Il gesto varrebbe già da solo la copertina, perché la notizia è prima di tutto il regalo fatto dai compagni di squadra a Kevin dividendosi le spese, ma ovviamente quello che segue l’uscita del post è un fiume social che arriva fino oltre Oceano. "Tagghiamo tutti quanti Giannis Antetokounmpo nei commenti: è impossibile eh, ma sarebbe fighissimo se l’Antetokoumpo di Milwaukee volesse conoscere l’Antetokounmpo di Modena" è la frase che accompagna il video su "La giornata tipo", con oltre 20mila like. Grazie anche al contributo di Marco Bezzecchi, campione romagnolo di motociclismo, il post arriva dritto ad Antetokounmpo (o più verosimilmente a chi ne cura i social, ma in era digitale cambia poco…) che condivide il video sui propri canali e risponde al post rivolgendosi al giovane "collega" modenese. "Welcome to the Freak Family", benvenuto nella famiglia, un regalo nel regalo, come nelle più belle favole di Natale. "Mi sento molto felice – ha spiegato Kevin al Tg1 – e sento la voglia di fare ancora di più sul campo. Perché Giannis è il mio idolo? Mi piace il modo in cui gioca e poi dicono che un po’ gli somiglio, ma soprattutto mi ha colpito l’amore che manifesta per i suoi fratelli (Thanasis, Kostas e Alex, tutti e tre cestisti, ndr ) visto che è lo stesso che ho io per mio fratello". In poche ore ovviamente la celebrità del "contatto" social fra Antetokounmpo e Kevin ha fatto finire sotto i riflettori anche il Modena Basket, la società ora guidata da Livio Prioli, già per oltre un decennio presidente dell’Armani Jeans Milano, il club più titolato in Italia e vincitore degli ultimi due scudetti. Una realtà che oltre alla prima squadra (che milita in Serie C), punta tutto sul settore giovanile, con oltre 500 iscritti e una proprietà fatta di 14 soci, di cui 11 sono genitori. Una società giovane e attenta al sociale, che sta portando avanti con successo anche il progetto Ambo (dall’anagramma di Mo.Ba. acronimo di Modena Basket) rivolto ai ragazzi over 16 e che utilizza il basket come strumento riabilitativo per i ragazzi con disturbi della sfera cognitivo relazionale, in coordinamento con la Neuropsichiatria di Modena, integrandoli nella attività sportiva con i pari età normodotati. "Kevin arriva al campo sorridendo – ha raccontato al Tg1 il dirigente del settore giovanile modenese Claudio Coppeta – e trasmette a tutti gli altri ragazzi la voglia di migliorarsi, questo regalo che gli hanno fatto i suoi compagni di squadra e questo contatto da parte del suo idolo Antetokounmpo è una favola per tutto il nostro ambiente".