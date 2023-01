Basket, una cinquina di vittorie

Serie D maschile: impresa esterna della Ottica Amidei Castelfranco (girone A - Govoni 30, Cuzzani 20, Prampolini 8, Torricelli 7) che vince 67-69 a Parma dopo aver sofferto per oltre due quarti e mezzo. La svolta arriva nella terza frazione, dove Govoni infila 17 dei 30 punti personali mandati a referto, ben spalleggiato da Cuzzani e dalla difesa bianco-verde guidata dal duo Del Papa-Prampolini (da 42-30 a 54-55). Quest’ultimo piazza, inoltre, i due tiri liberi della ’staffa’, che consentono a Castelfranco la salvezza e l’automatica qualificazione (da terza matematica) alla prossima poule play-off. Bella vittoria fuori casa, 70-80 a Budrio, anche per la SPV Vignola (girone C - Cappelli 17, Fiorini 15, Torricelli 14, Dawson 9); partita sempre in controllo per i modenesi, che riescono a rimanere davanti anche nelle situazioni più complicate del match. A completare il tris di successi c’è il referto rosa (tredicesimo consecutivo su altrettante gare disputate) di Modena Basket (girone A – Mengozzi 21, Twum e Nasuti 15, Mantovani 8), che supera agevolmente La Torre Reggio Emilia con il punteggio di 84-63.

Serie B femminile: la Wamgroup Cavezzo (Calzolari 20, Denti 13, Zanoli 12, Siligardi 6) vince il big-match con Scandiano per 62-55. Le ospiti hanno disputato una gara di spessore, costringendo le modenesi a dar fondo a tutte le energie per prevalere. Dopo il 9-9 della prima sirena, Siligardi suona la carica con due bombe; Scandiano tenta di rientrare, ma Calzolari propizia il 31-20 della pausa. Nella ripresa, le reggiane si aggrappano alle triple di Fedolfi, che valgono la parità sul 39; il vantaggio scandianese viene annullato da Zanoli, che prende per mano la Wamgroup assieme a Denti ed ancora Calzolari, allungando in maniera decisiva. Altra vittoria (decima in fila) per Sbs Piumazzo (Melloni 17, Palmieri 16, Zarfaoui 9) che si conferma capolista del girone B; le ragazze di Palmieri battono a domicilio la Libertas Rosa Forlì 37-56, grazie ad una quarta, e decisiva, frazione da 3-18.

Davide Ceglia