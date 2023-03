Basmakh, mister 51 gol in 49 gare

Lo chiamano ’il sultano’ ma in campo l’unica cosa che conosce è il gol.

Imad Basmakh, bomber classe ’89 della Fonda Pavullese (Terza ’A’), continua a viaggiare a medie pazzesche: con la doppietta segnata domenica nel 2-1 al Montefiorino l’attaccante ex Fox Junior Serramazzoni ha raggiunto quota 51 reti in 49 gare giocate in queste due stagioni con la maglia del club frignanese, dove sta viaggiando a una media di 1,04 a partita, migliorabile in queste ultime 3 giornate che mancano alla fine.

Ma c’è di più, perché quest’anno ha già segnato a tutte e 13 le squadre del girone fra andata e ritorno e grazie a lui i gialloneri viaggiano al 5° posto, con la certezza già di aver centrato i playoff dove provare a dare la caccia alla Seconda. Un bottino di prestigio migliorabile nel rush finale del campionato che vedrà la squadra di mister Giovanni Scacchetti affrontare domenica fuori casa l’Athletic Solignano, poi nella penultima giornata ospitare a Pavullo la Bortolotti e quindi chiudere sul campo del Real Modena.

d.s.