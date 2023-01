"Basta con i regali, al Braglia per i tre punti"

Mister William Viali vuole un Cosenza arrabbiato al Braglia. "Come atteggiamento proviamo sempre a vincerle tutte, ma troppo spesso ci capita di essere autolesionisti, di andare sotto quando la partita ce l’abbiamo in mano noi. È inaccettabile fare sempre regali agli avversari, dobbiamo smetterla. Voglio una squadra arrabbiata, che dimostri di voler vincere anche a Modena. Poi se loro saranno più forti gli faremo i complimenti. Ma lo dovranno dimostrare di essere più forti e per una volta senza il nostro aiuto. Il Modena sta bene ha perso a Frosinone ma ha fatto un’ottima prestazione, è una squadra che sa quello che vuole, ha un’identità ben definita, l’allenatore è lì dalla scorsa stagione. Poi dispone di uno come Tremolada che trova la profondità anche quando non c’è. I nuovi arrivati stanno bene, nell’andata non hanno giocato tantissimo ma hanno sempre lavorato. La condizione c’è ma bisogna verificarla in partita. Il nostro mercato però non è finito qui".

r.d.