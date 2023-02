Battere Trento per mantenersi secondi

È ancora seconda la Valsa Group Modena, ma la poderosa rimonta di Trento a Milano, risalita da uno svantaggio di 0-2 e dopo aver annullato tre match point agli avversari che si sono ritrovati avanti 2-1 e 24-21, ha assottigliato a una sola lunghezza il vantaggio nei confronti dell’Itas. Cosa significa questo in termini di classifica e di prospettive? Per rimanere alla piazza d’onore Bruno e compagni dovranno fare un autentico miracolo, ovvero vincere da tre con Monza in casa domenica 5 marzo (impresa non impossibile visto anche il momento non esaltante dei brianzoli battuti ieri a domicilio da Padova). Proprio Padova affronterà Trento alla penultima, poi ci sarà lo scontro diretto, che se rimarranno intatte queste distanze, i gialloblù dovranno vincere, fuori casa, all’ultima giornata. L’ipotesi più probabile è che i gialloblù, oggi a 39 punti contro i 38 di Trento e i 32 della Lube che deve recuperare il match contro Siena, riescano a rimanere davanti ai marchigiani, ma al terzo posto. Arrivare terzi vorrebbe dire un accoppiamento possibile ai quarti con Verona o con Piacenza. Proprio perché il secondo posto garantirebbe un quarto di finale molto più accessibile, ecco che lottare col coltello tra i denti fino alla fine per confermarsi in quella posizione deve essere un obiettivo primario.

La sosta. Vista la condizione atletica e la fatica mostrata soprattutto da un Earvin Ngapeth in grande difficoltà a Verona, la sosta di due settimane di cui Modena potrà approfittare mentre si gioca a Roma la Final Four di Coppa Italia è una sorta di toccasana per ricaricare le batterie e affrontare il rush finale di marzo con il massimo possibile delle energie. Se la Valsa Group saprà sfruttare bene questi quattordici giorni senza gare potrà divertirsi tanto in campionato, quanto nei play off che in Coppa Cev: molto allora starà nel lavoro dello staff tecnico e nelle mani del preparatore Oscar Berti.

Coppa Cev. Intanto da ieri pomeriggio sono ufficiali entrambe le date della semifinale col Belchatow: l’andata si giocherà al PalaPanini (Modena non avrà più il fattore campo) mercoledì 8 marzo alle 20:30, il ritorno alla Energy Arena di Belchatow mercoledì 15 marzo sempre alle 20:30. Entrambi i match godranno della produzione televisiva e della diretta radiofonica. Chi vince giocherà la finalissima contro la vincente di Piacenza-Roeselare, il cui match di andata si gioca in Belgio il 7 marzo, ritorno a Piacenza il 15.

Alessandro Trebbi