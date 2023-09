Battuto anche il Pisa, il Modena non si ferma

Non c’è due... senza tre. E chi se lo aspettava, forse nemmeno Paolo Bianco, o forse si. Forse se n’è accorto nei giorni di ritiro a Dimaro, più probabilmente in quella partita di Marassi con il Genoa. Nove punti in classifica, tre vittorie su tre. Vien quasi da dire peccato che ci sia la pausa per le nazionali a fermare il percorso netto dei canarini. Netto convincente, perché siamo di fronte alla terza vittoria ricca di spunti in una settimana, manifesto si del pragmatismo che si cela dietro al risultato, ma di una personalità abbastanza evidente.

Cade anche il Pisa, in una partita non senza brividi. Il Modena si fa letterlamente trascinare dalla spinta del ""Braglia" (oltre 10.000 ieri, niente male) nei primi minuti. Atteggiamento perfetto, sia mentale che tecnico, si riparte da quella voglia di dominare l’avversario che Bianco aveva notato con l’Ascoli ma a differenza di una settimana fa, il vantaggio arriva subito: c’è sempre Manconi nelle azioni offensive dei gialli, al 4’ riceve sul lato corto dell’area di rigore e pesca sul secondo palo Tremolada il quale non può far altro che colpire a botta sicura al volo per l’1-0. Miglior avvio non poteva esistere e non è un caso però perché da Gagno a Bonfanti pare abbiano tutti le idee chiarissime, in fase di possesso e non.

Da sottolineare il lavoro difensivo da qui in avanti, il Pisa si sveglia un attimino, anche con la punizione di Veloso al 26 ma l’equilibrio canarino e il pressing convinto che parte dalla corsa di Tremolada ingabbiano la squadra di Aquilani costretta ad innervosirsi. Al 33’ ne paga le conseguenze Hermannsson che perde il duello in velocità con Guiebre, lanciato a rete a tu per tu con Nicolas e messo giù dal difensore del Pisa Inizialmente, l’arbitro sceglie il cartellino giallo salvo poi essere corretto dal Var ed estrarre il rosso per chiarissima occasione. La punizione seguente è di Tremolada, Nicolas salva in corner. Escono Bonfanti e Guiebre (quest’ultimo pronto a volare oltre continente per gli impegni con la nazionale del Burkina Faso) ed entrano Strizzolo e Cotali ad inizio ripresa.

Proprio Strizzolo ha immediatamente un paio di situazioni per poter chiudere la gara, forse il Modena ha il difetto di non essere efficace in area di Nicolas in questa fase e il Pisa tiene aperta la contesa iniziando a crederci e a portarsi spesso dall’altra metà del campo. Qualche brivido il Modena lo vive, soprattutto al 74’ quando Oukhadda sfiora un clamoroso autogol che non fa vivere secondi sereni allo stadio "Braglia". Bianco si accorge dei problemi di possesso e tranquillità dei suoi ed inserisce l’esperienza di Falcinelli ad aiutare la manovra: fuori tra gli applausi Tremolada. Bianco continua a chiedere ai suoi di migliorare il possesso palla, non è soddisfatto della gestione del secondo tempo dei suoi pur avanti di una rete ma non ancora sereni. La gestione cresce nel finale di partita, l’ultima carta di Bianco è Battistella, a dare ancor più quantità agli ultimi minuti di tensione. Ma al Pisa non bastano nemmeno i 7 di recupero, perché a chiudere ogni velleità c’è l’azione personale di Gerli alla Aquilani, l’assist a Strizzolo e la zampata per il 2-0 finale. Goditi la pausa e sogna Modena, cosi si può.

Alessandro Troncone