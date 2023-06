Beach soccer, l’Argentina griffata Loschi arriva seconda al torneo di Alba Adriatica

C’è anche un po’ di Carpi nel classico tour estivo fra le spiagge più belle del nostro paese del ’Domina Beach Soccer Tour’ 2023 che ha preso il via in queste settimane. La Nazionale Argentina da 2018, infatti, è sponsorizzata dall’azienda Traslochi Loschi di Carpi, grazie all’amicizia fra il patron Luca Loschi e Filippo Matias Caffieri, numero uno delle Seleccion che abita a Genova, nata ai tempi in cui l’altro genovese Concas giocava nel Carpi dei miracoli. Ieri è stata proprio Italia-Argentina la finalissima della seconda tappa di Alba Adriatica, che ha visto l’Italia imporsi per 6-2 al termine di una splendida finale. L’Argentina griffata Loschi (capace l’anno scorso di vincere 2 tappe del tour 2022) aveva chiuso al terzo posto la tappa di Lecce.