Beffa Camposanto, Tammaro se ne va

Attaccante cercasi per la Virtus Camposanto, dopo l’inatteso dietrofront di Emanuele Tammaro. La punta classe ’99, già a Camposanto da due anni in prestito dal San Damaso, si era accordato a inizio giugno con la dirigenza virtussina per il terzo campionato di fila, ma nei giorni scorsi ha comunicato di aver cambiato idea, accettando le avances dei ferraresi del Galeazza in Prima. Un brutto colpo per il Camposanto, che aveva aspettato Tammaro, fuori per 4 mesi nella prima parte di stagione scorsa per infortunio. Ora in attacco manca una pedina e il ds Marchetti è alla ricerca.

d.s.