Beffa Rapid, raggiunto a Ferrara

Tris di successi solo sfiorato per le modenesi di B. È sempre più un rullo compressore Carpi, che con la sesta vittoria di fila sale a -2 dalla vetta: i bianconeri passano 28-26 a Casalgrande (13-13 al riposo) dopo aver rincorso per larghi tratti, grazie a un break finale di 4-1 firmato dal tris di Carabulea (in foto, 7 reti per lui). La Carpine tiene il 5° posto a -2 dai playoff passeggiando a Castellarano con un netto +27 finale sullo Sportinsieme, in una gara dominata dall’inizio che dopo il 23-9 del riposo si è chiusa 49-22 con 15 timbri di Calzolari. Beffa atroce per il Rapid, raggiunto a Ferrara sul 28-28 (13 pari a metà) all’ultimo assalto dopo essere stato sul +3 a 90 secondi dalla fine, con la palla persa da Said che commette fallo e su rigore gli estensi impattano sulla sirena.

Classifica: Rubiera 24, Marconi 23, Carpi e Faenza 22, Carpine, San Lazzaro e Romagna 20, Casalgrande 17, Estense + e Rapid 11, Ferrara + 5, Felino e Sportinsieme 4, Valsamoggia 1.