Beffa Sassuolo, ko con Mondovì

sassuolo

2

mondovì

3

(2519 2512 1625 1625 1115)

BSC MATERIALS SASSUOLO: Martinez Vela 12, Manfredini 18, Scacchetti 2, Pistolesi 20, Civitico 4, Busolini 7, Pelloni (L1), Masciullo, Dhimitriadi 1, Bondavalli, n.e. Vittorini, Del Prà, Cappellini L.; all.: Venco.

LPM BAM MONDOVÌ: Grigolo 17, Riparbelli 2, Decortes 21, Populini 11, Pizzolato 13, Giroldi, Bisconti (L1), Colzi 5, Longobardi, n.e. Zech, Giubilato (L2), Takagui; all.: Solforati

Arbitri: Dell’Orso – Candeloro Eleonora.

Note: Durata set 24’ 20’ 24’ 23’ 20’ per un totale di 125’; Sassuolo 64 su 93 (B.S. 13, Vinc. 8, Muri 7, E.P. 13); Mondovì 70 su 96 (B.S. 14, vinc. 4, Muri 5, E.P. 12).

Dal sogno per un secondo posto che era ad un passo, alla delusione per una sconfitta che brucia più per il modo in cui è maturata, che per i danni che fa in una classifica in cui Sassuolo è comunque ancora terza, e matematicamente qualificata per la Poule Promozione: Mondovì si conferma indigesta per le squadre modenesi, e dopo Montale, in quattro giorni fa fuori anche Sassuolo, riagguantandolo al terzo posto insieme con Busto Arsizio, per un finale di stagione regolare che si preannuncia incandescente. Un vero peccato, perché la BSC era partita benissimo, ed in meno di tre quarti d’ora si era portata avanti 2-0, facendo presagire ben altro finale: Solforati, tecnico ospite, centra la mossa che gira la partita, inserendo Colzi al centro al posto di una evanescente Riparbelli, e Mondovì decolla, complice anche un momento di vuoto delle biancoazzurre, che provano anche la carta Dhimitriadi per ritrovare il bandolo della matassa. Mondovì trova coraggio, mentre Sassuolo perde lucidità, e soprattutto efficacia in attacco, dove sono parecchie le biancoazzurre in serata evidentemente storta, con percentuali bassissime, e tanti errori che rendono la quarta partita ingiocabile, anticipo di un tie break di sofferenza. La quinta frazione è giocata sul filo dell’equilibrio fino al cambio campo, ma quando Sassuolo sembra in grado di chiudere la partita portandosi avanti 11-9: ancora una volta però, alla BSC manca la necessaria lucidità, e Mondovì piazza un break di 6-0 che stronca qualsiasi velleità delle padrone di casa, che così devono accontentarsi di un solo punticino.

Riccardo Cavazzoni