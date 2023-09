Belle maglie, ma i numeri non si vedono bene

Sgombriamo subito il campo da ogni possibile equivoco. La maglia bianca del Modena proposta quest’anno da New Balance non è soltanto bella, è stupenda. E non è un caso se questa versione della casacca canarina sia stata la prima ad essere”bruciata” nello store gialloblu. Ma un piccolo rovescio della classica medaglia c’è. Parliamo della numerazione color oro, che dagli spalti, e in televisione, risulta ben poco leggibile. E sull’argomento, sabato sulle tribune dello stadio Garlii, abbiamo raccolto qualche garbata lamentela di alcuni tifosi. Considerato che nelle gare lontano dal Braglia questa maglia sarà usata parecchio da qui alla fine del campionato, non si potrebbe fare qualcosa per migliorare...cromaticamente la situazione? Siamo certi che una soluzione, senza snaturare troppo la bellezza della casacca, si possa trovare.

