"Una bellissimA emozione". Sottolineando quella "A" che ha inseguito per tutta la carriera, Paulo Azzi ha scelto questo poche ma significative parole per descrivere (attraverso il suo profilo Instagram) i sentimenti provati durante l’esordio in massima serie in Torino-Cagliari. Ebbene, l’ex Modena ha avuto ragione, quando lo scorso gennaio ha scelto la Sardegna convinto da Claudio Ranieri, lasciando il luogo in cui è definitivamente esploso. I canarini, con la promozione dei sardi, hanno guadagnato i bonus previsti nel contratto di cessione (per un totale di circa un milione di euro tra cartellino e bonus), non era previsto nulla rispetto al possibile esordio in A. I lettori del Carlino forse lo ricorderanno, il 17 gennaio 2022 il procuratore del brasilino, Marco Petrin, ci raccontò la storia di Azzi. Dagli inizi in Brasile, le difficoltà italiane, ad esempio a Cittadella dove visse per un periodo in una stanzetta con solo un tavolo e un letto, fino alla consacrazione a Modena di appena due stagioni fa. Lunedì, la prima volta in A contro il Torino, per novanta minuti, nel duello sulla fascia con l’ex Inter Bellanova, impiegato anche in finale di Champions da Inzaghi. Insomma, che dire. Questa è una bella storia.

Alessandro Troncone