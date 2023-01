"Bello vedere il mio Modena in buone mani"

Il Modena lo ha sempre nel cuore e non da poco. La prima partita, nel 1949, un Modena-Fiorentina all’età di 11, accompagnato dal fratello. Romano Sghedoni, ora presidente onorario, per tanti rimarrà il presidente che ha saputo garantire un presente e un futuro degno della passione della piazza e lui stesso sorride quando pensa a tutto questo: "Il Modena l’ho sempre seguito sin da piccolo – ha raccontato a "Gialli di Sera" - e non posso che amarlo. Allo stesso tempo, vedendo a chi ho venduto lo scorso anno, non posso che essere felice di quanto abbiamo fatto negli ultimi due anni. Anni in cui siamo stati colpiti dal Covid, è stato un dispiacere non avere i tifosi sugli spalti, non potemmo nemmeno aprire una campagna abbonamenti come ricorderete, eppure ci eravamo rinforzati per provare a lottare per il vertice. L’anno precedente, se il campionato non fosse stato interrotto per l’inizio della pandemia, ero convinto avremmo potuto scalare altre posizioni e fare un playoff con un piazzamento migliore. Decidemmo di non farli, oggi cambierei idea. Ma allora avevo anch’io poca esperienza. È bello vedere il Modena in B, con una società attenta e seria e non sempre spendere vuol dire vincere. L’anno della D spendemmo 3.5 milioni e non riuscimmo a vincere...".

La gestione di Sghedoni ha lasciato in dote anche tre dei pilastri del Modena promosso in B e del Modena attuale, senza dimenticare un allenatore passato da queste parti e ora protagonista a Bari: "Mignani è stato senz’altro il migliore avuto – ha continuato Sghedoni, che ha presentato il libro che racchiude la sua storia di imprenditore e non solo scritto da Leo Turrini – e lo sta dimostrando. Se dovesse vincere il campionato o i playoff, sarei estremamente felice perchè mi lega un bellissimo rapporto. E sono veramente orgoglioso che Gagno, Pergreffi e Gerli siano ancora importanti, così come mi fa piacere anche anche Duca stia giocando spesso". Dal Modena di ieri, a quello di oggi: "Troppi gol presi? Qualche difetto bisogna pure averlo, altrmenti saremmo primi – ha sorriso Sghedoni – abbiamo fatto tanti gol, però. Ho sempre in mente le vittorie di Parma, Ferrara, Bolzano e quella interna con la Reggina, non poca roba. Azzi? Per me è stato fondamentale lo scorso anno, quest’anno deve aver perso la testa a causa di chi gliel’ha fatta perdere, ovvero le voci di mercato. Può tentare di giocarsi un posto nei playoff. Centro sportivo? A Carlo Rivetti apriranno le porte. Noto che ha buonissimi rapporto con l’amministrazione, ero convinto di aver lasciato il Modena in ottime mani, aspettavo solo la conferma del campo. E un po’ l’ho invidiato quando ha vinto il campionato...".