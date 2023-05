Beneficenza, il Panathlon in campo

I campioni del passato e i protagonisti del presente, in campo per la Radioterapia Oncologica del Policlinico di Modena. Alla Polisporta Saliceta San Giuliano, casa dell’Accademia Modena 1912 organizzatrice dell’evento, Panathlon Club è sceso sul rettangolo di gioco per raccogliere fondi a favore del progetto ’Il mondo fantastico, a spasso con Tommy’, grazie al quale sarà acquistato un macchinario multisensoriale per la TomoTherapy nel reparto che ospita i bambini nel percorso di guarigione. Protagoniste due squadre, Panathlon All Stars e Accademia Modena & Friends, tanti ex da Ballotta a Tamburini, Gozzi, Ivo Pulga, i pallavolisti Rossini e Gollini, il direttore sportivo del Modena Davide Vaira e l’amministratore delegato Matteo Rivetti, i giornalisti Marco Nosotti e Alessandro Iori e tutti gli allenatori del settore giovanile canarino. Ospite anche Simone Pavan. A fine serata, dopo la cena al ristorante ’Saliceta’ di Toni Pascale anch’esso tra i donatori della serata di beneficenza, la cifra raccolta ha toccato quota 4mila euro, cifra che permetterà entro giugno di raggiungere i 30mila euro necessari la cui raccolta è partita ad inizio anno: "Era un obiettivo ambizioso ma grazie alla generosità di tutti siamo felici di poter addirittura anticipare i tempi. Speriamo che il nostro aiuto possa regalare un sorriso a tanti bambini", ha detto Maria Carafoli, presidente di Panathlon Club Modena.

Alessandro Troncone