Benny Cup, la nuova formula conferma il successo

Modena Benny Cup ha chiamato e la città ha risposto, domenica, affollando i campi e le aree allestite per il grande ritorno, a sei anni di distanza, dell’evento sportivo a carattere benefico in memoria di Lorenzo Benincasa, ideato e coordinato dal figlio Federico.

La prima domenica di grande caldo non ha scoraggiato le diverse centinaia di persone che hanno fatto base nella piazza centrale della polisportiva Saliceta per prendere parte poi, nei vari luoghi destinati, ai tornei di calcio a 5, beach volley e alla camminata podistica non competitiva della giornata. "Un evento unico per un unico scopo" era lo slogan dell’evento, avendo la Modena Benny Cup cambiato il format convogliando tutto in una sola giornata, ma il day after ha chiarito che ne valeva la pena. "Questo per me – spiega Federico Benincasa – è il momento per ringraziare tutti coloro che si sono iscritti come partecipanti e tutte le figure, a livello individuale, collettivo e istituzionale, che hanno collaborato attivamente per consentirci di svolgere l’evento nella massima sicurezza. Dai volontari, così come dai partecipanti che sono venuti anche da altre province e altre regioni, abbiamo ricavato la consapevolezza della bontà dell’idea, anche per i suoi risvolti sociali e di integrazione, grazie ai gruppi e alle associazioni presenti, il tutto senza mai perdere di vista l’obiettivo, che era aiutare la Lilt e il suo impegno nella lotta contro i tumori. Nei prossimi giorni chiuderemo i conti e devolveremo il ricavato, ma tra le esperienze positive che portiamo a casa è anche avere coinvolto tante persone che combattono o hanno combattuto i tumori accanto ai propri cari e sanno bene cosa significa aiutare questa causa". Tra tante novità, c’è stato spazio poi anche per un segno di continuità (oltre, naturalmente, al fine benefico) sotto il profilo sportivo, perché il classico torneo di calcio a 5 l’hanno conquistato i ragazzi della squadra della Carrozzeria Pignatti, che hanno partecipato a tutte le edizioni della Benny Cup disputate in passato, vincendo il trofeo per la terza volta. Un grande ritorno che già strizza l’occhio al 2024.

Lorenzo Longhi