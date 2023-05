Benny Cup, super ospite Ci sarà il freestyler Luppi

È un po’ lo sport che torna alla strada, inteso come alla comunità, quello della Modena Benny Cup, l’evento che, il mese prossimo, tornerà dopo cinque anni sui campi cittadini. E così il prossimo 18 giugno, oltre ai tornei di calcio a 5, beach volley 3 contro 3, tennis e alla camminata podistica, il calcio tornerà in strada anche letteralmente grazie alla presenza di Giorgio Luppi, freestyler del pallone che animerà la giornata con i suoi palleggi acrobatici e i più spettacolari trucchi della sua tecnica calcistica. Luppi, classe 1997 da Crevalcore, è un professionista della disciplina ed è infatti riconosciuto come uno dei migliori freestyler, non solo italiani: vicecampione mondiale della categoria intermedi nel Super Ball World Open Championship nel 2021, anno nel quale è stato anche campione italiano categoria Upperbody, si è esibito come performer in diversi stadi di Serie A e B e può vantare collaborazioni importanti come, ad esempio, quella con la Fundación Real Madrid Clinic per i campus estivi italiani del club spagnolo, e con diverse altre aziende e società.

Il freestyle, variante del calcio tutto sommato poco conosciuta, è per definizione un’arte sportiva di strada, tutta estro e individualità, che dà il meglio nell’uno contro uno, nelle sfide individuali tra finte, trick e agilità nei movimenti che consentono il controllo del pallone: dalla strada alla strada, appunto, per una disciplina ad alta spettacolarità e velocità che, da alcuni anni a questa parte, ha iniziato a essere richiesta all’interno di diverse rassegne e ha trovato parecchia visibilità attraverso i social network, raggiungendo un pubblico sempre maggiore. È quello che Luppi porterà alla Benny Cup con il suo show, nella parte acrobatica individuale, e con le sfide di street soccer per bambini e settori giovanili che saranno ospitate nello spazio dei campi di Saliceta San Giuliano, aperti appunto a tutti i ragazzi e alle famiglie (a proposito: al di là del calcio freestyle e degli altri sport, sono previste anche attività ludico ricreative per bambini dai 3 anni in su con l’associazione Tsm Tutto si muove), perché la filosofia dell’evento è esattamente questa, il coinvolgimento della cittadinanza.