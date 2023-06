Berardi al Sassuolo, Crnjar smentisce le voci di mercato, resta almeno per ora

Berardi in uscita? Non adesso, e non necessariamente, dal momento che le voci che volevano un suo addio vicino sono, appunto, voci estive di mercato.

Lo ha detto il procuratore dell’attaccante calabrese, Edoardo Crnjar: "La sua situazione – ha spiegato l’agente a calciomercato.com - è la solita che dico da sempre: sta a Sassuolo e al momento non c’è niente di concreto".

L’agente ha anche sostenuto che non ci sono stati dialoghi con altri club, a dispetto di rumors, parecchio insistenti, circa accordi già in essere con la Lazio prima, di sondaggi da parte della Fiorentina poi. A quanto pare non c’è nulla di fondato, almeno per il momento.

A due giorni dall’inizio del mercato, insomma, a questo si sta, ovvero a quelli che, visti dalla prospettiva neroverde, sono messaggi relativamente rassicuranti per i tifosi neroverdi.

Relativamente perché quello che succederà da qui a fine agosto, visti anche i tanti riflettori che Berardinho ha puntato addosso, è scritto nelle stelle, oltre che nei desiderata degli uomini mercato del Sassuolo che di privarsi di Berardi – considerata anche la partenza certa di Frattesi, quella molto probabile di Lopez – non hanno nessuna voglia.

SASSUOLO CAMP. Si è chiusa, con la tradizionale festa di fine turno, l’edizione 2023 del Sassuolo Camp tenutasi presso il Mapei Football Center, riservata ai ragazzi che hanno partecipato all’iniziativa.