Berardi e l’annuncio choc: "Non so se resto" Carnevali: "Spero sia stata una battuta"

"Anche l’anno scorso lo ha detto: spero sia una battuta". Lo spera Giovanni Carnevali, Ad del Sassuolo, che su Domenico Berardi contava, o meglio conta ancora, di poter costruire parte, o meglio buona parte, delle fortune del Sassuolo 2023. E lo sperano anche i tifosi che quel "non so se resto" pronunciato da Berardinho a margine dell’evento di presentazione della squadra mica lo hanno mandato giù, non del tutto almeno. I social bollono, per quanto possono bollire in una piazza come quella neroverde, destinata tuttavia a convivere, da qui a fine mercato, con una certa ansia. Sia perché, ammissione di Carnevali, "il mercato è lungo", sia perché non è mica la prima estate che Berardi sembra sul punto di lasciare Sassuolo e se è vero che sono undici estati che ‘va bene’ mica è detto che la circostanza si ripeta in eterno. Tanto vale rassegnarsi a quel che verrà, insomma, a proposito del quale azzardare previsioni vale e non vale, non foss’altro perché il legame tra Berardi e Sassuolo è saldo, certo, ma particolare. E perché ci sta che il giocatore ambisca, come peraltro ha convenuto anche Dionisi. Anche lui costretto, suo malgrado, a commentare dichiarazioni la cui eco rimbomberà ancora a lungo nelle orecchie dei tifosi neroverdi, che tra l’altro a Berardi, martedi sera, avevano riservato un’accoglienza sa star con tanto di dedica per il suo 29mo compleanno. "Spero siano solo parole. Vediamo che succederà: per me è dentro al 100%, ma io non compro né vendo giocatori", la sintesi del tecnico neroverde, che tuttavia si è detto consapevole delle ambizioni del giocatore. "Ambizioni ovvie, visto che ha numeri pazzeschi", aggiunge ancora Dionisi, che ricorda "il grande senso del dovere che Domenico ha nei confronti di questi colori che gli devono tanto ma a cui deve tanto". E definisce l’uscita di Berardinho "una scivolata: ma non è importante quello che dice, quanto quello che fa sul campo". Chiusa, insomma, almeno ad oggi, anche perché sull’attaccante calabrese, ha detto Carnevali, "non ho avuto offerte da alcuna società".