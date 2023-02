Berardi e Laurientè, strana coppia Non giocano quasi mai insieme

Non giocano insieme dal 12’ di Udinese-Sassuolo, Berardi e Laurientè, non giocheranno insieme nemmeno lunedi contro la Cremonese. L’ammonizione rimediata dal fantasista calabrese a Lecce – che con l’assist a Thorstvedt è diventato il giocatore italiano che ha partecipato a più gol nel 2023 nei top-5 campionati europei – lo toglie infatti dal prossimo match, che vedrà invece rientrare il francese, a sua volta appiedato da una squalifica a Lecce.

Detto che i due sono quelli che, fuor di metafora, mettono le ali al Sassuolo (4 gol ciascuno, 3 assist per il francese, 4 per Berardi) va tuttavia aggiunto come insieme dal 1’ i dioscuri neroverdi abbiano giocato pochissimo. Già: la ‘strana coppia’ è andata in campo, dall’inizio, solo 6 volte su 24 e se di recente ci ha messo lo zampino il giudice sportivo, più spesso i 2 non hanno avuto modo di dialogare in campo perché assenti per infortunio o perché, è il caso di Laurientè, ancora non c’erano nonostante il campionato fosse già cominciato. Il francese è stato infatti acquistato a fine agosto, ha esordito alla quinta giornata – proprio contro la Cremonese – mentre Berardinho era già fuori dai giochi a causa dell’infortunio patito contro il Milan a fine agosto. Primi minuti insieme tra 14ma e 15ma giornata, contro Roma e Bologna, quando tuttavia Berardi salì a gara in corso e compresenza dal 1’ solo dalla 16ma alla 21ma giornata.

Contro Sampdoria, Fiorentina, Lazio, Monza, Milan e Atalanta prima che Udine ‘rompesse’ di nuovo l’incantesimo. Contro il Napoli Laurientè ok Berardi ko, a Lecce Berardi in, Laurientè out, contro la Cremonese il francese rientra, Beradinho si ferma.

s.f.