Berardi impreciso e intermittente. Laurientè, prestazione mediocre

CRAGNO 6. Il portiere è al debutto: due buone parate a gioco fermo su Baez e Soulè, si esalta alla mezz’ora sul colpo di testa di Cheddira, che poi lo batterà dal dischetto nel recupero del primo tempo. Ma è solo l’inizio della fine: Mazzitelli lo ‘spegne’ nella ripresa, Lirola infierisce.

TOLJAN 6. Bene ma non benissimo: qualche spazio di troppo lasciato ai propri dirimpettai. Quel che costruisce, il Frosinone, lo fa spesso sulla sua corsia. Sfiora la rete del 3-3 nel finale.

ERLIC 4,5 Presente, ma spesso approssimativo. E troppo nervoso nel finale, quando al capitano si chiederebbero calma e attenzione. Non ci sono né l’una né l’altra, nell’Erlic dello ‘Stirpe’.

TRESSOLDI 4 La sua incauta trattenuta su Cheddira a fine primo tempo riapre una gara che sembrava chiusa, e consegna lui e il Sassuolo ai propri limiti. Il Var lo grazia in avvio di ripresa da un altro errore di valutazione: a voler essere cattivi, il migliore del Frosinone.

VINA 6. Una sua discesa propizia la rete che sblocca il match. Parte a cento all’ora, arrembando, poi si assesta: la condizione di adesso è quella che è (7’ s.t. Pedersen 6 Gran diagonale al 68’, una conclusione sull’esterno della rete nel finale. Dei subentrati, l’unico che ha idea di cosa fare)

BOLOCA 5,5 Falloso ma utile, almeno finchè il Sassuolo regge: ‘sente’, però, la sua ‘prima’ dentro lo stadio che lo ha fatto ‘grande’ (22’ s.t. Castellejo 5,5. Mancata copertura su Mazzitelli in occasione del 2-2, cerca il riscatto sotto la porta ciociara, trova Turati )

HENRIQUE 5. Didascalico e prevedibile: regia appiattita dall’assenza di ‘scintille’, la sua.

BERARDI 5. Intermittente nel proporsi, impreciso in rifinitura, eccezion fatta per un’imbucata a beneficio di Castillejo nel finale della ripresa, inefficace quando conclude.

BAJRAMI 6. Ispirato in avvio, fino a quando i ciociari non ‘stringono’ su di lui imponendogli le consuete pause. Alla lunga evapora, consegnandosi all’ievitabile ‘cambio’ (7’ s.t. Thorstvedt 4,5. Non ne azzecca una)

LAURIENTÉ 4,5. Si consegna da subito ad una gara mediocre e priva di squilli (7’ s.t. Ceide 4,5. Sfiora la rete appena entrato poi sparisce)

PINAMONTI 6,5. Due gol in pochi minuti. Poi corsa e sacrificio dentro il Sassuolo che col passare dei minuti si inabissa (36’ s.t. Mulattieri s.v. Entra a buoi scappati)

s. f.