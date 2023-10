Berardi inventa, ma non basta. E’ Consigli il migliore in campo

CONSIGLI 7. Un disimpegno da brividi al 6’, ampiamente riscattato dagli interventi con cui al 18’ limita Felipe Anderson prima, Romagnoli poi. Prodezze buone, però, solo a farne per distacco il migliore in campo, visto che lo tradisce il fuoco amico. Attento anche nella ripresa su Zaccagni e Vecino.

TOLJAN 6. Resta, saggiamente, coperto. A guardia di Pedro e, all’occorrenza, in raddoppio su Luis Alberto. Cerca alleggerimenti nell’altrui metà campo: a volte li trova, più spesso no, ma nel complesso regge.

TRESSOLDI 4. Di nuovo nell’undici titolare dopo un turno ai box si conferma un tantino svagato mettendo in fila una serie di errori che inclinano il piano del match ben prima della topica complice la quale la Lazio va in vantaggio. Spiace dirlo ma, a questi livelli il centrale brasiliano, oggi, non è proponibile (1’ s.t. Erlic 6. La Lazio della ripresa attacca con meno continuità, agevolandogli il compito)

FERRARI 5,5. Obbligato agli straordinari già dopo 5’, rischia grosso al minuto 11 con una sbavatura che tuttavia, visto quel che combinano Tressoldi e Boloca, passa in cavalleria. Ma sul voto pesa.

PEDERSEN 4,5. Inevitabili affanni lungo una fascia non sua, o non ancora sua. L’applicazione non basta: Felipe Anderson gli fa vedere le streghe (1’ s.t. Vina 6. Più a suo agio di Pedersen)

BOLOCA 5,5. Quando incrocia Luis Alberto ha spesso la peggio: il tanto rincorrere ‘il mago’, tra l’altro, gli toglie precisione negli appoggi ed efficacia nelle percussioni. E l’errore con cui ‘regala’ il raddoppio al fantasista laziale tradisce gli affanni del caso.

RACIC 5,5. Seconda dall’inizio per il centrocampista serbo. Macchinoso nei movimenti ma tutt’altro che banale nell’apporto alla manovra, si perde tuttavia tra Rovella e Guendouzi (1’ s.t. Thorstvedt 6. Intraprendente, insidia sia Provedel che Consigli, rischiando l’autogol, nel finale)

BERARDI 5,5. Buone letture, più spesso ottime. Pur partendo bassissimo, l’unico ad inventare qualcosa. Non abbastanza, tuttavia

CASTILLEJO 5,5. Anche per lo spagnolo seconda apparizione consecutiva dal 1’: Dionisi lo spedisce altissimo, a ‘scortare’ Pinamonti e togliere spazio a Rovella. Molto movimento, pochi lampi (16’ s.t. Defrel 5. Non altera gli equilibri difensivi della Lazio)

LAURIENTÉ 5. Lontano tanto dal match quanto dai suoi standard migliori: si accende dopo 15’ di nulla, ma resta un’intermittenza che non illumina il match.

PINAMONTI 5,5. Malservito e non debitamente assistito, si batte e si sbatte senza troppo costrutto. Intesa con Castillejo ancora approssimativa (43’ s.t. Mulattieri s.v.)

Stefano Fogliani