Berardi-Juve, il thriller del mercato

Sarebbe, allo stesso tempo, la plusvalenza più importante si sempre – da 0 a 30 milioni in 12 anni, dentro i quali ha fatto la storia con 351 presenze e 133 gol – e la più ‘maledetta’. Perché ora ma magari succede altro nel frattempo la trattativa per Domenico Berardi alla Juventus cui il fantasista spinge per andare è, al contempo, il possibile preludio a grande affare per le casse societarie ed un colpo durissimo per la Sassuolo neroverde. Che in Berardi, oltre che il ‘salvagente’ di questi due lustri neroverdi nella massima serie, aveva visto crescere un simbolo. E i simboli, come noto, non hanno prezzo, soprattutto se lo sono diventati scegliendo Sassuolo sempre e comunque, fino a questa strana estate che racconta una svolta non ancora compiuta. Gli ultimi aggiornamenti parlano dell’ad Giovanni Carnevali che ha tolto Berardi dal mercato, ma anche del fantasista ancora attratto dalle prospettive bianconere. Venticinque, 30 milioni le cifre che ballano intorno ad una partenza ancora possibile.

