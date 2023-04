Berardi protagonista in attacco Gran salvataggio di Ferrari

CONSIGLI 6. Prodigio su Vlasic al 15’, ma il gioco era fermo, graziato dalla traversa poco dopo. Si fa vedere, spesso e bene, in uscita alta.

TOLJAN 6,5. Chiusura preziosa al 18’ su Rodriguez. Prima e dopo, buona guardia.

TRESSOLDI 6. Scontata la squalifica, di nuovo nell’undici titolare: preferito a Erlic, si conferma in un buon momento di forma. Per ‘sorpassarlo’ a Sanabria serve un’invenzione

FERRARI 6,5. Qualche imprecisione in avvio, anche perché Vlasic lo ‘stacca’ dalla linea, il suo lo fa, compreso un gran salvataggio su Radonjic all’ora di gioco che vale mezzo voto in più.

ROGERIO 6. Alto, da subito, su Singo, a limitarne la corsa in avanti. Efficace anche su Lazaro.

FRATTESI 6. E’ il giocatore più utilizzato dell’era Dionisi e non è un caso torni dal 1’, per nulla depresso dal poco spazio trovato in azzurro: ogni volta che ‘strappa’ per Linetty sono problemi (44’ s.t. Thorstvedt s.v.)

LOPEZ 6. Ragiona e fa ragionare, cuce e distribuisce.

HENRIQUE 5,5. A volte un tocco di troppo, più spesso utile. Da un suo errore di misura, tuttavia, nasce il pari dei granata (29’ s.t. Harroui 6. Ha gamba, e ce la mette)

BERARDI 7. Morbido il sinistro con cui cerca Milinkovic al 25’, decisamente più insidioso quello con cui, poco dopo, svernicia il portiere granata entrando da protagonista nell’azione del vantaggio neroverde. Sostiene la manovra offensiva del Sassuolo fino a quando i crampi non lo vincono (32’ s.t. Bajrami 6,5. Ci prova appena entrato, Milinkovic c’è. Buon impatto sul finale di gara per il fantasista ex Empoli)

PINAMONTI 6,5. Un tantino statico, ancorchè generoso nel ripiegare. Ma letale sottoporta (29’ s.t. Defrel 5,5. Non benissimo)

LAURIENTÈ 6. Aspetta la palla giusta per la giocata forzandola qualche volta alla ricerca di gloria che non c’è. Quando la trova, il VAR gli guasta la festa. L’ultima insidia all’area granata è una sua punizione.

s. f.