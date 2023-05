Berardi ritrovato, parte dall’inizio Ipotesi Thorstvedt con Lopez

SASSUOLO

Tra turnover possibile e conferme altrettanto possibili, il Sassuolo viaggia spedito verso la gara che domani sera lo oppone al Bologna. Allenamento pomeridiano ieri, per i neroverdi, oggi replica a definire quello che sarà l’undici anti-Bologna. Cui, già privo di Pinamonti e Zrtea (squalificati entrambi), l’allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi potrà, o potrebbe, comunque aggiungere il rientrante Lopez. Facile lo faccia, il tecnico neroverde, ridisegnando il centrocampo proprio sulla ritrovata disponibilità del metronomo ex Marsiglia – accanto a lui Frattesi ed Henrique, ma occhio al terzo incomodo Thorstvedt – le cui geometrie sarebbero in grado, nei piani neroverdi, di innescare un tridente che non prescinde da Berardi e Laurientè sugli esterni e ‘spolvera’, come terminale offensivo, Defrel.

Terza partita in otto giorni, quella di domani, per il Sassuolo, e avvicendamenti che, rispetto alla gara di mercoledi contro la Lazio, non si fermano qui: in difesa, a destra, c’è Toljan e al centro del pacchetto arretrato ‘battagliano’ per due maglie, Ferrari, Tressoldi ed Erlic, mentre Rogerio sarà con tutta probabilità confermato sulla rotaia di sinistra.

A gara in corso finestre certe per Alvarez e Bajrami in attacco, Harroui a centrocampo: gestire le energie, adesso che si ‘vede’ l’ultima curva della stagione – sabato alle 20,45 c’è l’Inter da affrontare a San Siro – è qualcosa di più che un obbligo, per il tecnico neroverde, che qualche riserva la scioglierà comunque solo dopo la rifinitura in programma oggi, nel pomeriggio, al Mapei Football Center.

Stefano Fogliani