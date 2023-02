Berardinho stop and go, a forte rischio con il Napoli

di Stefano Fogliani

SASSUOLO

Di sicuro contro il Napoli ci sentiamo già di dire che non ci sarà. Ma dovesse saltare solo (solo si fa per dire…) la gara di venerdì che oppone il Sassuolo alla capolista, che Dionisi ha già definito ‘ingiocabile’ in questo momento della stagione, nessuno, a parte lui e Dionisi stesso, forse, se ne dispiacerebbe troppo.

È in ansia, il Sassuolo, per le condizioni di Domenico Berardi, uscito una manciata dopo il fischio di inizio di Sassuolo-Udinese. Si è fermato lui, ha chiesto lui il cambio, avvertendo un dolore muscolare cui ha scelto di arredersi subito, senza correre ulteriori rischi, anche considerato che in stagione, di guai, Berardinho ne ha già avuti abbastanza. Si fece male, l’attaccante calabrese, la prima volta a fine agosto contro il Milan: saltò cinque partite ripresentandosi in campo a Bergamo, a metà ottobre, ma bastarono 23 minuti perché l’incubo si materializzasse di nuovo. Entrato al minuto 53 per D’Andrea, uscito al minuto 76, sostituito da Alvarez. Da lì altre tre giornate di stop e un faticoso recupero fatto, fino alla pausa per i Mondiali, di scampoli come i 2 minuti giocati contro la Roma e la mezz’oretta che lo ha visto in campo a Bologna. Il rientro a pieno regime, per il genietto calabrese, a inizio 2023 contro la Samp che lo ha visto in campo, prima di Udinese-Sassuolo, sei volte su sei. Risultato? Tre gol e tre assist, con annesso impatto ad una fase offensiva che quando in campo c’è il numero 10 rifiorisce e adesso fa i conti con una assenza sul cui perdurare nessuno si sbilancia. Nulla trapela, se non un cauto ottimismo, dal blindatissimo Mapei Football Center dove il Sassuolo, ieri, ha ricominciato a lavorare in vista del match di venerdi e anche il tecnico neroverde Alessio Dionisi nel dopogara si è spinto troppo oltre nelle previsioni.

"Parlando con il ragazzo sembra sia stata più la sensazione che il problema, ma a caldo capita, e chi ha giocato lo sa, che la sensazione sia diversa da quel che dice l’esame. Speriamo questa volta la sensazione e l’esito degli esami siano gli stessi. Mi sento di essere ottimista ma è presto per parlarne o azzardare ipotesi". Cautela d’obbligo, del resto, quella del mister, che sa bene quanto pesi Berardi sull’economia del gioco sassolese e non ha mai nascosto la circostanza. Né nel definire l’attaccante calabrese "il nostro top player" e nemmeno nel rimarcare, quando gli si faceva notare come il Sassuolo arrancasse, fino a qualche tempo fa, come "abbiamo fatto a meno per quattro mesi di Domenico: e – ebbe a dire – quando penso a giocatori che alzano il livello penso per primo a lui". Nessuna certezza, insomma, se non che oggi qualcuna potrebbe essere suggerita dagli esami cui Berardi si sottopone e ai cui esiti resta appesa, fino alla verità ufficiale, la Sassuolo neroverde.