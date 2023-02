Beretta out, c’è Laurenti

Roberto Beretta rischia di aggiungersi agli assenti del Carpi per il big match di Pistoia. Il centrocampista anche ieri è rimasto ai box per un problema muscolare e il suo recupero si fa sempre più in salita. Contini deve fare a meno sicuramente di altri 4 titolari come Sall (ieri ha ricominciato a correre e punta il Real Forte fra 10 giorni), Balducci, Navarro e Arrondini e sta studiando alcune varianti per la mediana. Davanti alla difesa la coppia nel 4-2-3-1 sarà composta da Yabre e uno fra Olivieri e Bouhali, a meno che Contini non si giochi la carta Ranelli che dopo due spezzoni ha messo minuti nelle gambe. Per i tre posti dietro all’unica punta Stanco occhio alla possibile sorpresa di Laurenti, al rientro dalla squalifica, che con Cicarevic e Casucci potrebbe completare il trio, ma resta anche l’opzione di Castelli, che è recuperato dal colpo alla caviglia.

Tifosi. Prosegue la prevendita per i tifosi biancorossi in vista della gara di Pistoia: i tagliandi del settore di curva ospiti (costo 10 euro) saranno acquistabili solo in prevendita nei punti vendita Etes e online su www.etes.it entro le 19 di domani, mentre domenica i tifosi carpigiani potranno acquistare i tagliandi direttamente allo stadio, ma solo per i settori di tribuna.

