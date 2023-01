Bertetti e la laurea da bomber: "Più forte dopo gli infortuni"

La laurea, quella vera, l’ha festeggiata a ottobre completando il percorso di studi in Economia. La laurea sul campo, invece, Nicolò Bertetti (foto) sogna di aggiungerla in bacheca a inizio maggio, quando l’Eccellenza metterà l’alloro in testa ai suoi vincitori. Il bomber classe ’99 è il grande trascinatore della Virtus Castelfranco capolista, l’alfiere principale con i suoi 17 gol in 21 giornate del super attacco della squadra di Fontana, a segno già 49 volte. Nemmeno le feste di Natale hanno ’bagnato’ le polveri all’attaccante bolognese, che domenica si è presentato con una doppietta nel derby vinto 3-2 a Nonantola con La Pieve. Due prodezze delle sue, un tocco da ’rapinatore’ sottoporta e un missile terra-aria da fuori (per il 2-2), nel giorno in cui il rigore calciato alle stelle sull’1-1 poteva fargli portare a casa il pallone.

"Per fortuna ci ha pensato Zito nel finale – sorride Bertetti – perché il rigore poteva costarci caro. Il secondo gol? Ci provo spesso da fuori, mi era già riuscito con Arcetana e Castelvetro, ma penso che quello di Nonantola sia il gol più bello dei miei 17". Destro o sinistro non fa la differenza per il ragazzo cresciuto nel campetto di casa del Bentivoglio, col Milan nel cuore ("i miei idoli sono Kakà e Ibrahimovic" spiega) e poi sbocciato nei 2 anni di D fra Mezzolara e Progresso. Proprio a Budrio fu mister Romulo Togni a cambiargli ruolo con un’intuizione vincente. "Ho sempre giocato da trequartista – ricorda – ma anche esterno o mezz’ala. Togni invece a 19 anni mi ha spostato in attacco e lo ringrazierò sempre". Nell’estate del 2020 è stato Paolo Chezzi a scommettere su di lui, portandolo in biancogiallo. Il Covid però bloccò sul nascere la stagione (per lui una rete in Coppa), mentre l’anno scorso ha timbrato 8 volte giocando in pratica solo il ritorno, fermato dagli infortuni, purtroppo un liet motiv di tutta la sua giovane carriera. "Un brutto compagno di viaggio – ci scherza su Bertetti – che mi ha tolto tanto, ma mi ha anche reso più forte. Mi è uscita tre volte la rotula del ginocchio, ma non mi sono mai abbattuto cercando di conoscere meglio i punti deboli del mio fisico. A ogni stop ho sempre cercato di ritornare più forte, per dimostrare di non essere solo una promessa mancata. Quest’anno francamente non pensavo di essere a 17 reti dopo 21 gare, così come non pensavamo di essere lassù da inizio stagione. E il merito del mio score è gran parte della squadra e del gioco offensivo di mister Fontana. Un futuro da ’pro’? È il sogno di tutti quelli che giocano a calcio, ma intanto penso solo alla Virtus".

d.s.