Bertetti segna all’ultimo respiro. Virtus, quinto successo di fila

BAGNOLESE: Giaroli; Er Rada, Vezzani, Guerri, Fiorentino (14’st Dav. Calabretti); Posponi (48’st Ferrari), Piras, Ganassi (11’st Curcio), Dan. Calabretti; Coscelli (38’st Baldini); Lecce (48’st Saccani). A disp. Lugli, Foderaro, Taguia, Fino. All. Brandolini.

V. CASTELFRANCO: Gibertini; Fiorentini (28’st Barbolini), Casarano, Palmiero; Mantovani, Timperio (23’st Di Marcello), Cantarello (16’st Nait Jenane), Giordano (16’st Ceccarelli), Marconi; Bertetti, Ferrara (38’st Barani). A disp. Cavallini, Pepe, Laruccia, Caselli. All. Cattani.

Arbitro: Nicotra di Finale Emilia

Rete: 44’st Bertetti.

Note: ammoniti Er Rada, Guerri, Lecce, Dan. Calabretti, Casarano e Mantovani

Ci pensa ancora mister-gol Bertetti, che a 60 secondi dal 90’ timbra la rete numero 11 e regala al Castelfranco la quinta vittoria di fila (12esimo risultato utile) che tiene la Virtus al 3° posto. L’attaccante segna sugli sviluppi della lunga rimessa laterale del subentrato Nait, sulla cui palla sporca in area Bertetti anticipa la difesa reggiana. Un successo difficile sul campo del fanalino di coda (2 punti in 15 gare), che però ai punti avrebbe meritato il pari. Per quasi tutto il primo tempo meglio la Bagnolese, pericolosa al 4’ con Daniele Calabretti su imbucata di Coscelli e al 13’ con due tiri dalla distanza di Ganassi e Posponi respinti da Gibertini. Ospiti che si fanno vivi solo al 40’, con l’unico spunto dell’ex Ferrara, che in velocità arriva a tu per tu con Giaroli calciandogli addosso. I rossoblù con in campo due dei tre nuovi acquisti (Fiorentino e Ganassi) ci mettono corsa, grinta, attenzione in fase di non possesso e generosità e nella ripresa succede davvero poco fino al gol. Poi al 92’ ci sono le proteste rossoblù per una mancato corner che l’arbitro Nicotra non fa calciare nonostante qualche perdita di tempo ed il doppio cambio Ferrari-Saccani.