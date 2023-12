Bianco "C’è da migliorare e in fretta"

Il Modena chiude il 2023 con due trasferte, contro la Cremonese e lo Spezia, entrambe retrocesse dalla Serie A. Due sfide impegnative, come sottolinea Paolo Bianco: "La Cremonese oltre ad aver la miglior difesa del campionato è anche quella che tira di più verso la porta avversaria. È una squadra che fa bene entrambe le fasi e da quando ha cambiato allenatore è migliorata in tutto. Viene però da una sconfitta contro l’ultima in classifica e questo vuol dire che la si può anche battere. C’è riuscita la Feralpi a dimostrazione che in questo campionato non ci sono partite scontate" spiega il tecnico gialloblù.

Oltre al capocannoniere Coda e a Vazquez c’è qualche altro giocatore della Cremonese che teme particolarmente?

"Si tratta di una squadra forte in tutti i reparti. La scorsa stagione era in A e la maggior parte dei suoi giocatori ha militato nella massima serie. I nuovi arrivati sono elementi esperti, come Ravanelli, che ha vinto due campionati cadetti di fila, con la Cremonese e il Frosinone prima di fare ritorno a Cremona per cercare di vincerne un terzo, poi Vazquez e Coda. Su una base già importante la Cremonese ha aggiunto elementi di alto livello per la categoria".

Con chi pensa di affrontarla? "Sono contento perché tranne Gargiulo ho tutti a disposizione, un bel problema per me chi scegliere, ma di questi problemi è meglio averne".

Dove è ancora migliorabile la sua squadra?

"In tutto, e in fretta. Abbiamo la fortuna di lavorare per un club dove la proprietà ha l’ambizione di portarlo il più in alto possibile, e sono convinto che fra qualche anno il Modena sarà in Serie A. È un percorso che vorrei fare, insieme a questi calciatori, ma dobbiamo darci una svegliata perché non ci aspettano. Il club in A ci arriverà, dipende con quale allenatore e quali giocatori. È un’esperienza che ho già vissuto due volte, prima con il Catania poi con il Sassuolo. Il Catania impiegò due anni per arrivare in A cambiando tre allenatori, dopo sei mesi otto giocatori e dopo il primo anno quindici. A Sassuolo tre anni cambiando quattro allenatori e circa venti giocatori. Questo significa che noi dobbiamo alzare il livello perché il club lo vuole e siamo stati scelti per questo. Dobbiamo migliorare in tutto e nel modo più veloce possibile".

Tremolada non ha giocato l’ultima partita. Perché?

"Come è successo a quasi tutti, anche Luca ha avuto una flessione e al suo posto ha giocato chi stava meglio di lui. Nessuno ha il posto assicurato, può anche capitare che chi sta bene non giochi perché nel suo ruolo c’è ci sta meglio".

Strizzolo è pronto per giocare contro la sua ex squadra?

"Adesso è totalmente a disposizione, non come nelle ultime settimane quando non era ancora al meglio della condizione. Nel fare le scelte dovrò tenere anche conto che dopo tre giorni c’è la partita di La Spezia".

Le difficoltà degli attaccanti possono orientare il mercato? "Dopo Cremonese e Spezia, in base ai risultati che otterremo, faremo delle valutazioni, anche su quelli che hanno chiesto di giocare di più o di andare via. Abbiamo le idee chiare ma dipende anche dagli altri".

Un punto nelle ultime due partite: la squadra è in difficoltà? "Non mi pare, la mia percezione è che i risultati dipendono molto dagli episodi, che nelle ultime due partite non ci hanno premiato".