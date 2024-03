Bianco, c’è il Bari in arrivo: "Decisiva solo se vinciamo"

"Cosa ho fatto di positivo sinora? Lascio giudicare gli altri. Io dico solo che mi sono annullato per il Modena. Dedico alla famiglia, che è la cosa a cui tengo di più, solo ventiquattr’ore a settimana quando va bene. Non ho nulla da rimproverarmi, non ho vita sociale, arrivo allo stadio alle sette del mattino e vado via alle sette di sera e dopo l’unica cosa che mi resta è farmi un piatto di pasta con il mio vice Pensalfini".

Paolo Bianco (in foto) difende con orgoglio il suo lavoro, dicendosi gratificato delle parole di Vaira nell’intervista fatta in settimana da un sito internet, nella quale il diesse canarino gli aveva ribadito stima e fiducia. Poi si passa al lunch match di Pasquetta contro il Bari al Braglia. "Spero che la pausa sia servita. Abbiamo lavorato benissimo, come del resto stiamo lavorando da inizio stagione. Il verdetto però come sempre lo darà il campo. Sono contento di avere tutta la squadra a disposizione, a parte i lungodegenti e Cauz che è squalificato".

Chi giocherà al suo posto? "Ho già deciso ma non lo dico, non per pretattica ma perchè mancano ancora giorni alla partita. La squadra sta bene, a Cittadella ha finito in crescendo contro la squadra più ‘fisica’ del campionato e questa è una cosa che mi conforta". Si affrontano due squadre che potrebbero giocare una gara bloccata per la paura: "Può darsi, ma questo campionato è strano. La Sampdoria ad esempio era dietro, ha vinto due gare di fila ed è volata in zona playoff. Il Bari sta vivendo una stagione deludente, la nostra si sta complicando. Non so se la paura la farà da padrone lunedì, o almeno spero che non lo faccia per la mia squadra. Dobbiamo andare in campo con un buon atteggiamento cercando di essere un po’ più cinici. La paura comunque non è detto che sia negativa. La paura ti porta anche a cercare di non sbagliare, si dice che chi annega è spesso quello che sa nuotare. I numeri comunque dicono che siamo la terza squadra per tiri verso la porta avversaria ma non per conclusioni nello specchio della porta, per cui i gol bisogna cominciare a farli". A proposito di attaccanti, gli chiediamo di Di Stefano che è un po’ scomparso dai radar, un giocatore il cui valore era stato decantato dal ds Vaira e dallo stesso Bianco: "È un attaccante di prospetto, che va aspettato e in questo momento della stagione non va caricato di troppe responsabilità, non dimentichiamo che è un 2002 e che va aspettato. Abiuso è un anno più giovane e trova più spazio, ma lui è nel gruppo dall’inizio dell’anno mentre Di Stefano è arrivato a gennaio".

La gara di lunedì col Bari sarà quasi decisiva, è innegabile: "Potrebbe esserlo in maniera positiva se dovessimo vincerla, non lo sarebbe se non dovesse succedere, mancano ancora diverse partite alla fine. Ma se portassimo a casa i tre punti potremmo davvero fare un finale di campionato diverso".