Bianco "Chiediamo scusa a tifosi e società"

"Chiediamo scusa ai tanti tifosi arrivati a Cremona, al presidente e a tutta la società, non meritavano questo spettacolo". Non è stata una antivigilia di Natale di quelle proprio indimenticabili per Paolo Bianco, che nella sala interviste dello stadio Zini non cerca scuse quando, con il viso ovviamente corrucciato, non ritiene di voler fornire facili giustificazioni a questo naufragio canarino ed anzi si assume subito le sue responsabilità, soprattutto immaginiamo per uno schieramento iniziale che ha lasciato un po’ tutti discretamente perplessi : "La colpa è mia – dice il mister –, le scelte sono state mie e la squadra non è stata in grado di esprimere una partita come quella che avrei voluto, evidentemente l’avevamo preparata non bene. Dispiace perchè in ventiquattro minuti abbiamo commesso più errori gravi di quelli commessi in tutto il resto della stagione. Ed oggi, davanti ad una squadra molto forte come la Cremonese, ognuno di questi errori l’abbiamo pagato molto caro. Sono stati più bravi di noi, non abbiamo esercitato la giusta pressione ed anzi abbiamo spesso corso a vuoto". Bianco, visto che indietro non si può tornare, prova in qualche modo a guardare avanti, datoche non c’è tanto tempo prima di tornare il campo per Santo Stefano: "Ora dobbiamo riordinare subito le idee e prepararci per La Spezia, dove ci aspetta un’altra gara complicata. Però è una buona cosa tornare subito in campo e correggere gli errori di questo pomeriggio, abbiamo sbagliato completamente mezz’ora in un solo tempo, non si può concedere tanto".

E si torna quindi al pomeriggio horribils di Cremona, nel quale l’unica buona notizia è quella sull’infortunio a Falcinelli. "Direi che dovrebbe essere meno grave di quello che era apparso in un primo tempo, dovrebbe essere solo una botta. Tremolada? È stata una esclusione per scelta tecnica, fisicamente stava bene. L’ho fatto scaldare ma poi ho dovuto fare cambi diversi e non è entrato". Il calcio è fatto di episodi e Bianco prova comunque ad invocarli, ma senza dare l’idea di rincorrere alibi, nell’analisi di un match in cui ha dovuto fare due cambi tattici già prima dell’intervallo, non certo una cosa che si vede tutti i giorni: "La prima occasione, con Strizzolo, l’abbiamo avuta noi, poi abbiamo commesso troppi errori. Non voglio gettare la croce su Guiebre, il suo è stato un errore grave ma certi errori prima o poi possono capitare. Ovvio che ogni sbaglio oggi l’abbiamo pagato davvero carissimo". Qualcuno obietta che forse il Modena su un campo come quello della Cremonese avrebbe dovuto essere più attendista invece di giocarsela sin da subito a viso aperto, e qui Bianco rivendica l’unico atteggiamento che conosce quando manda in campo la squadra: "Noi le partite le affrontiamo tutte così, indipendentemente dall’avversario. Non siamo una squadra che aspetta chiudendosi dietro, questo atteggiamento spesso ha pagato, Oggi, ripeto, gli errori sono stati troppi e ci hanno condannato".