Bianco e il finale sofferto: "Dovevamo essere sul 3-0"

Il più bel Modena della stagione domina la Ternana per oltre ottanta minuti poi soffre nel finale. "Mi dispiace che – commenta mister Paolo Bianco – negli ultimi dieci minuti non eravamo già sul tre o quattro a zero, come avremmo meritato, perché gli avversari non avrebbero avuto più nulla da dare. È normale quando sei in vantaggio di due reti rilassarsi un po’ ma gli avversari che non hanno più nulla da perdere ce la mettono tutta per fare almeno un gol, come è capitato. È l’unico appunto che mi sento di fare alla mia squadra, che ha dato continuità alla vittoria di Brescia ed è tornata al successo davanti al nostro pubblico che meritava da tempo questa soddisfazione. Faccio i complimenti ad Andrea Seculin che ha disputato una partita strepitosa sotto l’aspetto della concentrazione e dell’attenzione. Non è facile nel suo ruolo essere chiamati in causa all’ultimo minuto come è successo a lui, perché solo poco prima della partita abbiamo appreso che Gagno non poteva giocare" racconta Paolo Bianco.

Sul gol annullato a Duca: "Sono dispiaciuto per il gol annullato a Duca, che lo meritava, di solito quando il pallone va prima sulle gambe poi sulla mano non è da annullare ma questa volta il Var ha deciso diversamente, cancellando l’emozioni di Edoardo, che so essere l’idolo della curva, e le mie. Un gol dai centrocampisti è arrivato lo stesso con Palumbo". Su chi è entrato in campo a gara in corso: "Come dico sempre ormai le partite si giocano in 15 o 16 e ho la fortuna di avere tutti i giocatori pronti, contro la Ternana se n’è avuta l’ennesima dimostrazione, a cominciare da Seculin". Sui giocatori usciti per infortunio: "Cauz ha sentito un risentimento all’adduttore, Falcinelli ha preso una botta alla spalla. Non dovrebbero essere infortuni preoccupanti, da valutare nei prossimi giorni". Su come cambiano le prospettive del Modena dopo i sette punti nelle ultime tre gare: "Guardo di partita in partita, non oltre. Non so dove può arrivare questa squadra che è all’inizio di un ciclo però so che finora nessuno ci ha mai messi sotto e questa è la cosa più importante". Sulla crescita della squadra: "Contro il Sudtirol specialmente ma anche contro il Venezia e il Palermo meritavamo qualcosina in più, mentre quando abbiamo vinto non abbiamo mai rubato niente. Abbiamo una classifica importante, figlia delle prestazioni che abbiamo fatto".

Sul gioco un po’ troppo manovrato a centrocampo: "Dipende dallo schieramento dell’avversario. Se c’è la possibilità di andare direttamente a fare gol bisogna farlo ma se non c’è questa opportunità non bisogna regalare la palla agli avversari ma gestirla per cercare di fare male in maniera diversa, come abbiamo fatto in occasione della seconda rete messa a segno da Falcinelli".