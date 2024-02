Bianco elogia la reazione: "Ripresa di livello altissimo"

di Alessandro Bedoni

VENEZIA

Inutile dire che Paolo Bianco, quando arriva nella sala interviste dello stadio Penzo, ha l’espressione visibilmente soddisfatta. La continuità che lui cercava si sta manifestando con il quarto risultato utile consecutivo, e la squadra, come già a Genova con la Sampdoria, ha offerto una ripresa coraggiosa e propositiva dopo una prima parte in cui era mancato qualcosina. Andiamo però controcorrente e gli chiediamo conto del fatto che, nonostante un match assolutamente gagliardo, ancora una volta il Modena non e riuscito a mantenere inviolata la propria porta.

"Non sono d’accordo – replica l’allenatore dei gialli –. Voi guardate solo la realtà che avete sotto gli occhi, ovvero il Modena, io ho una visione un pò piu ampia, e anche nelle partite giocate al sabato ci sono stati tanti gol perchè si e arrivati a un punto del campionato in cui tutte le squadre spingono forte. Oggi giocavamo sul campo di una squadra molto forte, dove l’anno scorso il Modena non aveva fatto una bella figura. Oggi invece la sua figura l’ha fatta, e credo che non sia gusto, dopo una partita del genere, iniziare facendo questo appunto". La squadra si è messa a giocare dopo aver subito gol. "Nel primo tempo siamo stati timidi, un pizzico intimoriti dall’avversario, io avrei voluto un atteggiamento un pò più garibaldino e coraggioso. Ma a volte hai di fronte un avversario forte e sei quasi costretto a fare un primo tempo così. Paradossalmente invece, dopo l’episodio del rigore che poteva ammazzarci a livello mentale, abbiamo avuto una reazione ottima facendo una ripresa di livello altissimo".

Sulla posizione di Cauz spesso avanzato a dare man forte al centrocampo in fase di possesso palla: "Noi utilizziamo per questo tipo di gioco spesso Zaro, mentre Cauz fa il braccetto. Oggi Zaro non c’era – ricorda Bianco – e Cauz ha svolto bene il compito, anche perchè per questo ha caratteristiche anche piu adatte". Gli chiehiamo dell’espulsione subita nel finale di partita: "Quando un avversario e a terra uno può scegliere di fermarsi o di continuare, di buttare il pallone fuori oppure no. Non accetto però che in un frangente del genere venga insultata la panchina avversaria. Io ero tranquillo e invece sono arrivati degli insulti e io ho risposto, tutto lì".

Non solo Palumbo, ma anche Gerli è cresciuto tantissimo nel secondo tempo: "Hanno ritrovato fiducia, ma non era facile giocare contro un centrocampo di quel livello, normale che all’nizio abbiamo sofferto. Poi è venuta fuori l’intraprendenza e la voglia di acciuffare la partita. La scelta di Tremolada nel finale ha voluto premiare l’intensità e la voglia che ha fatto vedere nelle ultime settimane e, dopo un periodo di appannamento che ha avuto, oggi meritava di entrare. Chi ha giocato al suo posto ha fatto bene nelle ultime partite, oggi era giusto riproporlo in campo".

In foto: Paolo Bianco, a sinistra, e Paolo Vanoli (fotofiocchi)