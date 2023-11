Bianco "Il Parma? Forte, ma non è il Real"

Il Modena riparte con l’impegnativa trasferta sul campo del Parma capolista, squadra che può fare paura. Non a Paolo Bianco: "Se devo elencare i punti di forza del Parma avrei bisogno di troppo tempo, mentre di punti deboli non ne vedo. È una squadra forte, con giocatori di talento e di prospettiva anche da categoria superiore, allenati da un tecnico esperto, Fabio Pecchia, che ha già vinto in questa categoria e che è alla seconda stagione sulla stessa panchina. L’unico difetto che può avere, se difetto si può definire, è l’età media molto bassa. I giovani possono darti tanto ma a volte possono anche peccare di presunzione. Il Parma è meritatamente al primo posto e credo che possa rimanerci fino alla fine, anche perché ha investito molto per riuscirci. Ma partecipiamo allo stesso campionato e non abbiamo tanti punti di distacco. Questa partita è stata preparata con l’obiettivo di vincerla, come facciamo sempre. Il Parma lo rispettiamo ma non è il Real Madrid. Poi di natura sono ottimista e penso sempre di vincere 3-0" sostiene il tecnico gialloblù.

Come valuta la sosta?

"Speravo di recuperare diversi giocatori ma non è stato così. Però abbiamo potuto fare quel lavoro che nelle settimane normali non riusciamo a svolgere per mancanza di tempo".

Mancherà ancora Gerli: come rimpiazzarlo?

"Gerli manca a prescindere, non conta l’avversario che affrontiamo. A Catanzaro chi lo ha sostituito lo ha fatto bene, Gerli non ci sarà, faremo con quello che abbiamo, Palumbo, Magnino o qualcun altro".

Bonfanti titolare dopo le belle prove in azzurro?

"Bonfanti ha fatto due ottime prestazioni con l’Under 20, sia contro l’Inghilterra, fornendo un assist, che contro il Portogallo, segnando un gol. Sta bene e può essere titolare".

Come giudica la prestazione di Tremolada contro la Sampdoria?

"Non la migliore, come del resto tutta la squadra. Contro il Parma, che lascia giocare, Luca avrà più spazi e potrà fare bene".

Palumbo è diffidato e in caso di ammonizione salterebbe la Reggiana…

"Non ci avevo pensato e questo mi mette un po’ in agitazione. Palumbo sta bene e deve giocare perché la partita più importante è sempre quella che affrontiamo. Immagino l’importanza che può avere per la città il derby contro la Reggiana, però noi dobbiamo pensare a fare risultato contro il Parma".

Rispetto alla passata stagione il Parma non ha più Vazquez: cosa cambia?

"Vazquez è un giocatore di qualità superiore per la B e anche alla Cremonese sta facendo molto bene. Ma il Parma ha ragazzi di talento che possono metterti in difficoltà in qualsiasi momento e modo".

La dirigenza ha detto che nel mercato di gennaio non ci saranno movimenti. È una decisione definitiva o può cambiare visto che mancano ancora sei partite?

"Sei partite sono tante, bisogna vedere con quale classifica e condizione fisica arriveremo a gennaio. La graduatoria e qualche infortunio di troppo possono cambiare lo scenario".