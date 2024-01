Bianco, la partita ’perfetta’: "E tre gol dei giovani..."

Serviva la partita perfetta per battere il Parma ed è arrivata. "Avevo chiesto una partita perfetta e anche se la perfezione non esiste i ragazzi ci sono andati vicini" racconta Paolo Bianco (foto), che aggiunge: "Oltre al risultato, in questo momento importantissimo, ho visto altri aspetti positivi, come il fatto che hanno segnato tre ragazzi giovani, con poche presenze in questo campionato, che non abbiamo subito gol dopo tanto tempo. Speriamo che questo risultato aiuti la squadra a credere in quello che sa fare". Sui primi minuti di sofferenza: "La squadra mi è piaciuta anche quando è stata costretta a difendersi, ha avuto pazienza, non ha permesso all’avversario di fare grandi cose, è stata molto brava". Se la difesa a tre o a cinque rimarrà ancora o è stata solo per questa partita: "Contro il Parma pensavo che fosse la soluzione migliore, per le altre ci penseremo". Sull’effetto che questa vittoria può avere sul morale della squadra: "I ragazzi hanno bisogno di fiducia che arriva quando si vince. Puoi fare belle prestazioni ma se non arrivano i punti diventano tristi e perdono il sorriso. Sono contento perché questa è una vittoria meritata per quello che la squadra ha fatto vedere".

Sulla prima volta che il Modena segna tre reti: "È stata la partita perfetta, quella che avevo chiesto venerdì, però non abbiamo ancora fatto nulla, abbiamo solo conquistato tre punti che danno tanto per la classifica e per il morale". Sulla prestazione di Battistella e Abiuso: "Sono due giovani che vanno aspettati perché in questa categoria pur avendo pochissime partite ma hanno dimostrato di poterci stare. Possono migliorare, diventare titolari e dare tanto. L’importante è saperli aspettare, lasciandoli anche sbagliare e accompagnarli nel percorso di crescita. Battistella è reduce da un lungo periodo di inattività, è stato titolare nelle ultime tre gare con un rendimento sempre migliore. Abiuso lo abbiamo tenuto cedendo Falcinelli perché avevamo capito che poteva essere l’attaccante che ci mancava in area di rigore e contro il Parma lo ha dimostrato". Sul trio Gerli, Palumbo e Battistella dominatori del centrocampo: "Sono stati bravi, come tutta la squadra, Gerli e Palumbo possono crescere ancora, sono solo al 60/70 per cento del loro valore, nonostante ciò hanno giocato con intelligenza e personalità. Assenze che hanno pesato".

Sulle scelte coraggiose: "Dico sempre che sono i ragazzi a scegliere e a mandarsi in campo, è la settimana che determina le scelte. Poi c’è qualcuno che ha bisogno di stare fuori per ritrovare quella tranquillità e quella sicurezza che ha un po’ perso". Risultato giusto secondo Fabio Pecchia: "Il verdetto del campo mi è sembrato molto chiaro, complimenti al Modena".