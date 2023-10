Bianco, messaggio ai tifosi: "Un’altra vittoria per loro"

Una vittoria al Braglia che manca da tanto tempo per i punti e per la gioia dei tifosi. È quello che vuole Paolo Bianco dalla sfida con la Ternana. "I nostri tifosi ci seguono ovunque, a Bolzano come a Bari. Martedì a Brescia (nella foto l’esultanza di Zaro, ndr) siamo riusciti a dar loro una bella soddisfazione, vogliamo continuare, per la classifica ma soprattutto per loro" spiega l’allenatore gialloblù.

Che avversario è la Ternana? "Viene da una sconfitta in casa e vorrà riscattarsi. Dispone di giocatori importanti per la categoria come Diakité, Sorensen, Falletti e Favilli, esterni come Casasola e Corrado che attaccano e crossano benissimo. È un avversario da non sottovalutare perché questo è un campionato difficile e strano, dove nulla è scontato".

Con quale modulo la affronterete?

"Ho la fortuna di avere una squadra che sa capire come deve stare in campo. Fra la partita di Bari e quella di Brescia sono passati pochissimi giorni ma i giocatori hanno capito in fretta come adattarsi alle due situazioni".

La posizione che occupate in classifica è quella più giusta per i valori che avete espresso?

"Considerando che sono un allenatore all’esordio nella categoria, che la squadra è stata molto rinnovata, penso che questa sia un’ottima classifica. Sono convinto che per quello che abbiamo espresso qualche punto in più lo meritavamo".

In base a cosa decide la scelta del centravanti?

"Da chi sta fisicamente meglio, da come si è allenato durante la settimana, dalle caratteristiche dell’avversario e dalla strategia di gara".

Una volta si diceva che lo zero a zero è il risultato perfetto. È d’accordo?

"No, se dovessi scegliere preferirei vincere 4-3. Nell’era dei tre punti la vittoria ha maggior valore. Noi proviamo sempre a vincere, l’abbiamo dimostrato anche a Brescia sbloccando il risultato negli ultimi minuti e prima lo avevamo fatto a Cosenza. Di sicuro non andiamo in campo per fare zero a zero".

Quanto e dove può migliorare la sua squadra?

"Ci sono ancora margini, soprattutto negli ultimi venti metri. Ci stiamo lavorando. Poi ci manca qualche gol dei centrocampisti e dei difensori".

Tante opportunità sono capitate a Magnino, che non ha saputo sfruttarle…

"Lo farà, perché ha i tempi per gli inserimenti e migliorerà la mira".

Stanno trovando momenti importanti Bozhanaj e Riccio, perché non Giovannini?

"Bozhanaj è un giocatore diverso, purtroppo viene da un lungo periodo di inattività e non siamo riusciti a sfruttarlo prima. Riccio lo conosco bene, ha giocato nella Juventus next gen, doveva ambientarsi nello spogliatoio dei grandi. Possono entrambi fare una bella carriera. Con Giovannini sono in difficoltà, per le sue caratteristiche faccio fatica a farlo giocare ma è al pari degli altri".

Come ha visto Tremolada?

"Su alcuni giocatori, come Tremolada e Oukhadda, qualcuno è prevenuto. A Brescia Tremolada ha sbagliato un rigore ma prima aveva fatto un assist clamoroso a Strizzolo poi ha offerto il pallone del gol a Zaro. A loro due non viene perdonato nulla e non capisco perché".