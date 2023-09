Bianco mischia le carte. Finora mai lo stesso undici

Chiamatelo se volete turn-over. Le ampie rose che contraddistinguono le formazioni calcistiche negli ultimi anni consentono ai tecnici di ruotare le forse a disposizione, anche se spesso succede che un tecnico abbia sempre uno zoccolo duro. Questo non succede sicuramente a Paolo Bianco, che già da queste prime partite di campionato sta dimostrando di voler attingere a tutte le forze a sua disposizione. In queste sei gare giocate il tecnico canarino non ha infatti mai presentato per due volte consecutive lo stesso undici di partenza e, complici le cinque sostituzioni consentite, ha cambiato spesso e volentieri le carte in tavola anche durante i novanta minuti. E non parliamo solo di uomini, ma anche di moduli, come si è visto ad esempio nelle due ultime partite con Lecco e soprattutto Sudtirol. Giusto a questo punto dare qualche spunto pratico.

Si parlava di schieramenti tattici, con il 4-3-1-2 iniziale che ad esempio, grazie alla posizione più avanzata di Tremolada, ha avuto in qualche frangente le sembianze di un 4-3-3. Nel secondo tempo della gara contro il Lecco il tecnico gialloblu è passato dalla difesa a quattro a quella a tre, sfruttando appieno le caratteristiche di calciatori più avvezzi a questo schieramento, leggi Cauz o Guiebre. Come a dire che i giocatori possano essere funzionali ad un modulo, ma anche viceversa. A Bolzano invece Bianco è partito con un ‘albero di Natale’, allo scopo di sfruttare con i due trequartisti gli spazi creati da una punta fisicamente strutturata come Strizzolo, per poi cambiare ancora in corsa e finire con un 4-3-3 arrembante, chiedere al Sudtirol per informazioni. E i giocatori? A parte Bozhanaj fermo ai box ormai da un po’, i due portieri Seculin e Vandelli e i giovani Mondele e Vukusic, Bianco ha sinora utilizzato ventidue calciatori, di cui soltanto due sono stati in campo per tutti i 540 minuti sinora disputati, ovvero Gagno e Zaro (foto). Dietro a loro la classifica del minutaggio (sempre al netto dei recuperi) vede Gerli a 513 Oukhadda con 484, Palumbo a 481, Magnino a 474, Tremolada e Manconi rispettivamente con 467 e 460. Graduatoria che termina con i soli tre minuti giocati da Romeo Giovannini, quelli a Piacenza con la Feralpi, giocatore che anche con la conduzione di Tesser faticava a trovare spazio.

Bianco ha sempre dichiarato di tenerlo in considerazione al pari di tutti gli altri, e pensiamo che in un torneo così lungo troverà anche lui spazio, si tratterà di vedere se da trequartista oppure anche da seconda punta. E a proposito di reparto offensivo, è qui che il mister canarino ha cambiato più che in ogni altro reparto: Manconi come detto prima è l’attaccante che è stato più in campo, poi il secondo più utilizzato è stato Strizzolo, più o meno lo stesso minutaggio Abiuso, Falcinelli e Bonfanti. Chiamatelo se volete turn over, a noi piace pensare che sia un ottimo metodo per responsabilizzare e far sentire parte del progetto ogni elemento del gruppo. I risultati, finora, si stanno vedendo.