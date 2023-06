Bianco scopre il mondo Modena Per il mister è pronto un biennale

di Alessandro Troncone

L’attesa è tutta dettata dai canonici tempi burocratici, legati anche alle situazioni contrattuali dei collaboratori che formeranno insieme a Paolo Bianco lo staff per la stagione 202324. Non ci vorrà moltissimo, ma le ufficialità devono slittare e, probabilmente, non arriveranno prima di una decina di giorni ma sull’allenatore non ci sono dubbi, così come non ci sono dubbi sul fatto che l’ex braccio destro di Allegri stia già iniziando a toccare con mano l’ambiente che lo vedrà protagonista da luglio. L’accordo di massima tra l’allenatore e il club gialloblù esiste già e pare sia stato trovato sui due anni di contratto.

Da questi giorni Bianco sta muovendo i primi passi tra i corridoi e le strutture all’interno delle quali lavorerà, potremmo quasi dire che siano queste le ore del suo vero approdo in canarino. La guida tecnica del Modena che verrà sta collaborando in maniera stretta con la dirigenza, ad esempio per quanto riguarda il ritiro estivo che sarà suddiviso tra Fanano e Dimaro, iniziando a conoscere le sedi e i rispettivi campi in modo da organizzare il lavoro sul campo. Ancora presto per delineare impegni amichevoli, sia a Fanano che in Trentino ne sono naturalmente previsti. Importante, dal punto di vista tecnico, conoscere attentamente campi e strutture perché saranno quelli i momenti in cui le idee di Bianco dovranno essere apprese, possibilmente il prima possibile. Si partirà da un tema conosciuto alla difesa gialloblù, ovvero il sistema a 4 (grande caposaldo dei pensieri di De Zerbi, ad esempio) il centrocampo a tre e davanti un attacco a tre, probabilmente più largo rispetto a quello di Tesser. Per questo, però, ci sarà tempo per scoprire tutto. Nel frattempo, nonostante il mercato stia facendo sbocciare nomi su nomi di giorno in giorno, il Modena valuta con attenzione cosa fare nel breve termine. Cotali firmerà un triennale, Sersanti piace molto per il centrocampo, reparto nel quale Bisoli non dovrebbe essere di facile portata (c’è già una grande asta, col Palermo in vantaggio).

Finito il campionato di B, dopo la finale playoff tra Cagliari e Bari, allora sì che il mercato potrebbe decollare più o meno definitivamente per tutti e, ovviamente, anche per il Modena.