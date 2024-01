Bianco "Serve la partita perfetta"

Come si può fermare questo Parma che pare di un’altra categoria? La risposta prova a darla Paolo Bianco (foto): "Per riuscirci dobbiamo fare la partita perfetta. Giochiamo contro una squadra che a mio parere salirà con facilità in Serie A, per fermarla non dovremo sbagliare nulla".

E non subire reti nelle battute finali come succede da un po’…

"Dovremo avere una diversa gestione della palla. È già successo contro il Parma e lo Spezia di essere raggiunti nel finale, mentre a Palermo, dopo il nostro 2-2, abbiamo avuto un quarto d’ora in cui potevamo sfruttare le difficoltà dei rivali, con l’occasione per portarci in vantaggio con Battistella. Non siamo stati lucidi e abbiamo subito altri due gol su nostri errori. Non possiamo più permetterceli".

Il pareggio dell’andata l’ha aiutata a preparare questa sfida? "Sicuramente la partita di andata è molto indicativa, anche perché sono passati solo due mesi. Da quel confronto abbiamo preso un sacco di spunti e indicazioni"

Dopo Palermo Abiuso avrà più spazio?

"Per I minuti giocati, i gol fatti e le occasioni create, rigori non dati compresi, Fabio è forse l’attaccante più prolifico che abbiamo. Abiuso tutte le volte che entra in campo dà la sensazione di essere pericoloso".

Dagli attaccanti è arrivato solo il 50 per cento dei gol segnati dal Modena, due di loro sono andati via ed è arrivato Gliozzi reduce da un infortunio. Si farà ancora qualcosa sul mercato?

"Crediamo che Gliozzi possa essere l’attaccante del presente ma anche del futuro avendo un contratto pluriennale. Sono soddisfatto di quello che ho, creiamo tante occasioni e possiamo fare più gol. Oltre che delle punte, ne aspetto diversi anche dagli altri. Sono convinto che i quattro attaccanti che abbiamo sono quelli giusti per arrivare a fine stagione".

Nel giustificare certi risultati negativi spesso sottolinea che certe squadre spendono molto più del Modena.

"L’ho detto qualche volta ma non è un aspetto negativo. Anzi, nel mercato estivo si erano fatti i nomi che non erano giusti per il Modena, per la sua crescita e il suo percorso. Sono stato il primo a dire che non facevano al nostro caso, perché avrebbero potuto rompere l’equilibrio che c’è nello spogliatoio. Non ho mai parlato del nostro budget, non ho mai criticato quello che spendiamo noi ma è normale che quando affronti una squadra dove un solo giocatore è stato pagato 15 milioni una considerazione la devi fare".

A Palermo il Modena ha mostrato alti e bassi. È una questione di testa, fisica o di entrambe?

"Fisica lo escluderei, altrimenti non avremmo recuperato due volte e sfiorato il terzo gol. Potrebbe essere in parte una questione mentale perché la squadra si accende e si spegne in continuazione. Invece dobbiamo rimanere concentrati per cento minuti".

Ritiene di avere i giocatori giusti per riuscirci?

"Sì, perché lo abbiamo fatto per una quindicina di partite, soprattutto all’inizio".

Battistella merita la conferma?

"Veniva da una lunga inattività, è giovane, doveva essere aspettato. A Palermo ha fatto bene, nelle sua caratteristiche c’è anche il tiro da fuori, un’arma che può esserci utile, non ne abbiamo tanti che calciano bene da lontano"..