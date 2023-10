Bianco-Tesser, per ora vince il nuovo

Tre punti in più per il Modena di Paolo Bianco rispetto a quello di Attilio Tesser, tenendo conto delle prime otto partite effettivamente giocate. Con il Mondiale del Qatar il torneo cadetto della scorsa stagione era iniziato intorno a Ferragosto. La sosta per gli impegni delle nazionali era caduta dopo sei turni, nella seconda metà di settembre. Quest’anno è arrivata in ottobre, dopo nove giornate, che per il Modena sono otto, dovendo recuperare il 24 ottobre la gara di Brescia del primo turno. Nelle prime otto partite del 2022-23 il Modena contava 9 punti, frutto di tre vittorie (4-1 sulla Ternana, poi dopo la sosta 1-0 sulla Reggina e 2-1 ad Ascoli) contro cinque sconfitte (0-1 interno col Frosinone, 1-2 a Cosenza, 0-1 a Cagliari, 1-3 in casa con il Brescia e 0-1 sul campo del Genoa), con 9 reti all’attivo e 10 al passivo. Il bomber era Diaw con tre reti davanti a Bonfanti e Falcinelli con due, Tremolada con una, più un’autogol.

La squadra gialloblù aveva effettuato 95 tiri verso la porta avversaria, di cui 28 nello specchio. In un’occasione, ad Ascoli, aveva giocato in superiorità numerica per l’espulsione di Bellusci al 75’. In questa stagione i punti sono 12, con tre vittorie (1-0 all’Ascoli, 2-1 a Cosenza, 2-0 al Pisa nelle prime tre gare), tre pareggi (1-1 con la Feralpi, 0-0 con il Lecco e il Sudtirol) e due sconfitte (1-3 con il Venezia, 0-2 con il Palermo nelle ultime due, sempre in casa). I gol fatti sono 7, come quelli subiti, Strizzolo ha firmato tre reti, Abiuso, Tremolada, Falcinelli e Bonfanti una. I tiri verso la porta sono ben 121, di cui 31 nello specchio. Per una volta il Modena si è trovato in inferiorità numerica, con Oukhadda espulso al 23’ contro il Palermo, per tre in superiorità, con i rossi per l’ascolano Quaranta nel recupero, per il pisano Hermannsson al 34’ e per Felici della Feralpi al 66’. La differenza fra i due Modena per quanto riguarda i punti in classifica la fanno i tre pareggi, perché le vittorie sono le stesse. Passando dai numeri alle sensazioni, il Modena di Bianco appare più equilibrato rispetto a quello di Tesser, che vinceva o perdeva, ha una maggiore solidità difensiva, avendo subito tre reti in meno ma gli stessi limiti offensivi, e pur avendo tirato di più verso la porta avversaria ha realizzato due gol in meno. Il modulo di gioco è sempre il medesimo, 4-3-1-2. Dopo il brillante avvio il Modena di Bianco si è arenato e non conosce il successo da cinque gare. Quello di Tesser non era mai andato oltre le tre partite senza vincere. La squadra di questa stagione con gli innesti di Zaro, Palumbo e Manconi è superiore ma deve superare il momento negativo, altrimenti si inizierebbe a parlare di crisi. Parola che a Modena nessuno vuole sentire.

Rossano Donnini