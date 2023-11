Bianco trova super Seculin. La porta ora è più sicura

Il dna è lo stesso. La parola chiave è "resilienza" per ricordare che il Modena, sin dall’anno di C con Tesser e poi nella salvezza con rimpianto di nemmeno sei mesi fa, si è temprato sempre più grazie alle esperienze maturate. Il duello con la Reggiana (argomento che da oggi torna di moda e di attualità, ma ci sarà tempo e modo per avvicinarsi al derby di sabato) e le difficoltà da neopromossa hanno condotto i canarini sino alla prestazione di Parma, pur densa di complicazioni e sofferenza, ma da squadra matura. Perché, oltre a quella capacità di indossare lo scudo quando il momento lo richiede, il corso di Bianco ha avuto un upgrade tecnico. Il Modena non si preoccupa solo di difendere tutto, ma anche di essere bello ed efficace, merito dell’identità e delle idee di gioco che il tecnico ha saputo dare. E così emerge Duca, il ragazzino che si è fatto uomo. E, visto che di gruppo si parla, emerge anche chi solitamente non è protagonista. Perché per il ruolo di secondo portiere serve una maturità differente, non sempre dettata dall’età anagrafica ma dalla forza mentale. A 33 anni Andrea Seculin non aveva certo bisogno di urlare al mondo canarino di esserci, ma il mondo canarino aveva bisogno di glorificarlo dopo un anno e mezzo alle spalle di Riccardo Gagno. Il momento è arrivato, se vogliamo anche un pelo inaspettato.

La prima parata su Charpentier ad inizio secondo tempo è passata in sordina ma già quello è stato intervento prodigioso, la doppia parata sempre su Charpentier e poi su Man qualche minuto più tardi fanno parte della categoria "meraviglia", lì dove ogni portiere ripone i momenti più iconici della propria carriera. Il rigore è la ciliegina sulla torta, in questo caso subentrano istinto e coraggio, senza dimenticare lo studio che si fa in settimana dei tiratori avversari e guai a sottovalutare questo dettaglio. Probabilmente, c’è anche un po’ di esperienza passata in quello scatto felino alla sua sinistra, ripensando al maestro Sorrentino al quale Seculin ha fatto per anni il secondo al Chievo Verona. Il tutto rafforza la maturità, del Modena e dei suoi interpreti. Una vita da secondo, ma quando si diventa protagonisti lo si fa in grande stile e Seculin ha meritato il momento che ha vissuto. Ora, se è vero che il Modena attende il miglioramento delle condizioni di Gagno (il riacutizzarsi del problema alla coscia destra tiene Bianco col fiato sospeso, anche Gerli, Strizzolo, Riccio e gli altri infortunati navigano a vista per il derby) è altrettanto vero che il Modena sa di poter dormire tra mani (e guantoni) più che sicure.

Alessandro Troncone