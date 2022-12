Biancorosso dell’anno, lo scettro va a Calanca

E’ Alessandro Calanca il "Biancorosso dell’anno" del 2022, la graduatoria del migliore del Carpi in base alle valutazioni da gennaio a dicembre de Il Resto del Carlino. Con una media di 6,31 il difensore di Campogalliano si è imposto di pochi centesimi di punti su altri tre compagni, in una volata fra le più accese delle ultime annate. Come già accaduto nel 2021 è stato necessario rivedere le regole algebriche del nostro "pagellone", visto che sono stati appena 2 i confermati fra la prima parte di anno solare e la seconda in casa biancorossa e così solo 2 dei 47 giocatori che hanno preso almeno un voto in questi 12 mesi sono riusciti a giocatore la metà più uno delle 41 gare disputate prima dall’Athletic (22 da gennaio a maggio compresi i playoff) e poi dall’Ac Carpi (19 da settembre a dicembre). Per questo abbiamo valutato chi nei primi 6 mesi ha preso il voto in almeno 14 delle 22 gare e chi lo ha preso in almeno 12 delle 19 della seconda metà.

Il podio. Calanca si prende lo scettro che già in passato è stato di Gabriel, Belec, Colombi, Melchiorri, Saric, Biasci e da ultimo Giovannini, trionfatore del 2021. Per lui 12 mesi da protagonista, che non sono stati "sporcati" nemmeno dalle ultime prestazioni in tono con il crollo della squadra di Bagatti. Fra i pochi confermati in estate (lui e Boccaccini sono gli unici ad avere gettoni in entrambe le metà annate), Calanca è anche quello con più valutazioni (34), avendo saltato solo 7 gare: le prime 5 del 2021 sotto la gestione Togni per infortunio, la sfida casalinga di maggio col Seravezza per squalifica e l’ultima trasferta a Riccione per scelta tecnica. Per lui anche 4 reti nel 2022 contro Real Forte, a Lodi col Fanfulla (unico "8" in pagella) e ancora in casa con Ghiviborgo e Pistoiese. Nella classifica ha preceduto di pochi centesimi Lorenzo Ranelli, il migliore fra i tanti biancorossi arrivati in estate, che si è fermato a 6,3 in 18 valutazioni (ha saltato solo per squalifica la gara di Lodi col Fanfulla), mentre il podio è completato dall’altro nuovo arrivato Roberto Beretta con 6,28 (19 voti su 19), ma una menzione la merita anche Matteo Boccaccini, quarto con 6,26 (in 5 centesimi c’erano i primi 4…), l’altro "sopravvissuto" al repulisti estivo.

Gli altri. La classifica poi si completa con altri 7 sufficienti del 2022, per un totale di 11 contro gli appena 7 complessivi del 2021. Del vecchio Athletic chiudono con la pagella positiva solo altri due, Ghizzardi e Lorkipanidze, mentre sono in tutto 9 i biancorossi dell’attuale rosa ad avere avuto la sufficienza, in una classifica chiusa coi voti più bassi da Walker (5,7), Sivilla (5,61) e Di Emma (5,5).

Davide Setti