Big match al Braglia, c’è il Venezia: "Partita bella da vedere e da giocare"

Quello fra Modena e Venezia si presenta come il big match di giornata. Lo pensa anche Paolo Bianco: "Di sicuro lo dice la classifica. Il Venezia è stato costruito con grandi ambizioni, per cercare di arrivare in A anche direttamente. È una squadra dalla grandissima qualità, sarà una partita difficile, bella da giocare e da vedere".

Il Venezia gioca più aperto delle ultime squadre che avete affrontato. Può essere un vantaggio?

"Proprio perché affrontiamo un avversario dalla caratteristiche diverse anche la strategia sarà diversa. Questo non vuol dire che sarà una partita più agevole. A Bolzano siamo stati bravi a rendere facile una gara difficile, soprattutto nella ripresa, quando il Südtirol alza i ritmi e ha la meglio sui rivali. Contro di noi non c’è riuscito ma non per suoi demeriti solo per nostri meriti. Arriviamo da tre partite diverse: contro la Feralpi avevamo più spazi ma non siamo riusciti a sfruttarli, contro il Lecco abbiamo sofferto nella prima parte mentre contro il Südtirol abbiamo dominato dall’inizio alla fine".

Contro il Südtirol avete tirato tante volte verso la porta ma poche in porta…

"Dobbiamo migliorare, ma siamo la terza squadra per numero di conclusioni, 96. Non sono preoccupato, contro il Venezia dovremo essere più intelligenti e cinici".

Dei cinque attaccanti a sua disposizione uno ha quasi sempre giocato, gli altri li sta alternando. Perché non c’è una coppia fissa come in tante squadre?

"Manconi è quello che ha giocato più spesso, anche per le sue caratteristiche. Nella scelta fra gli altri dipende dalla partita, dall’avversario, da come si sono allenati in settimana. Mi colpiscono alcuni atteggiamenti che vedo e in base a quelli faccio la scelta, perché sono allo stesso livello".

Gerli e Palumbo nel corso della gara si scambiano spesso di posizione. È voluto?

"Sì, glielo chiedo io per sfruttare certe loro caratteristiche. Gerli quando si avvicina alla porta avversaria diventa pericoloso perché salta facilmente l’uomo e cerca la conclusione, anche da fuori area".

A Bolzano ha giocato con il 4-3-2-1: sarà confermato o tornerà al 4-3-1-2?

"Posso schierare squadre diverse tenuto conto dell’avversario di turno, con alcuni giocatori che possono ricoprire più ruoli. Duca può fare la mezzala e il trequartista, Palumbo il play, la mezzala e anche il trequartista. È una fortuna poter disporre di elementi così duttili".

Quanto sta crescendo la sua squadra?

"Alcuni giocatori ancora non si rendono conto della loro qualità, devono acquisirne la consapevolezza. Però possiamo dare fastidio a tutti".