Big match per il Castelfranco, derby a Nonantola

L’ultimo turno completo infrasettimanale di Eccellenza e la finale della Coppa di Terza nel ricco menù di stasera (20,30) dei dilettanti.

Eccellenza. Si gioca la quint’ultima giornata, con 3 modenesi in campo al pomeriggio (15,30) e 4 alla sera (20,30). Ecco i pronostici del nostro Vincenzo Corrente e le ultime dai campi. Arcetana-Vignolese (15,30) X. Spareggio playout da brividi, coi rossoverdi a +6 sulla squadra di Pivetti che sognano un colpo per uscire dalla zona calda, anche se pesa la squalifica di Iori. Cittadella-Fidentina (15,30) 1X. Vittoria obbligata per la Cattani band (torna Falanelli, out Mazzali) per tenere il 2° posto, ducali in lotta salvezza. Modenese-Nibbiano (15,30) 1. Altra gara cruciale nella corsa salvezza, coi gialloblù a -5 dai piacentini: per Vullo out Saetti Baraldi e Alessandro Borghi per infortunio, Lusvarghi e Serroukh per squalifica e il solito Agrillo. La Pieve-Formigine (20,30) X2. Pievani appena sopra la quota playout col dubbio di Acquafresca, nei verdeblù quinti torna anche Cremaschi dalla squalifica. Castelvetro-Agazzanese (20,30) X. La squadra di Domizzi (9 vittorie e 4 pari nelle 13 gare del 2023) deve fare a meno di Poligani e forse Scarlata, piacentini a -1 dal 2° posto. Borgo S.D.-Castelfranco (20,30) 1. Per la sfida alla capolista la Virtus (-4 dal 2° posto) non ha Bertetti, Nicolosi e Barani squalificati, convocabile anche Palmiero che però potrebbe non essere rischiato, in panchina vista la moria di portieri (quelli di Juniores e Allievi sono ko) tesserato a gettone il preparatore dei portieri Luca Cordisco (‘93), ex Castenaso, La Pieve, Casalecchio e Cittadella. Le altre gare: Piccardo-Campagnola (15,30), Rolo-Anzolavino (15,30), Boretto-Colorno (20.30), Castellana-Sasso Marconi (20.30).

Classifica: Borgo San Donnino 78, Cittadella 68, Agazzanese 67, Castelfranco 64, Colorno, 55, Formigine 56, Castelvetro 54, Piccardo 47, Rolo 45, Sasso Marconi 47, La Pieve 40, Fidentina, Nibbiano e Vignolese 39, Modenese 34, Arcetana 33, Boretto e Castellana Fontana 32, Anzolavino e Campagnola 21. Coppa Terza. Stasera si gioca la finale a Castelfranco fra San Paolo e Terre di Castelli: in caso di parità al 90’ supplementari e rigori, la vincente però nella lista dei ripescaggi sarà messa dopo le 14 vincenti dei playoff. Davide Setti