Bigarelli torna primo Iaia entra in classifica

Cambio della guardia in vetta alla classifica generale del Top Volley. Con Luca Bigarelli, che perde il derby degli opposti nella sfida tra la sua Kerakoll Sassuolo, e la Malagoli Planet Group Spezzanese di Denni Flemma, anche se la partita la vincono i grigiorossi del Presidente Anceschi, ma riconquista il primo posto nella graduatoria, dopo tre settimane di primato per Francesco Venuta, che con la sua artiglio Marking Product va a sbattere contro la capolista Fabbrico.

SERIE A. In realtà i migliori punteggi di giornata, nonché quasi record stagionali, li fanno segnare due atleti di serie A, il turco Adis Lagumdzja 33 punti con la Valsa Group di A1 maschile, e la schiacciatrice della BSC Materials Sassuolo di A2 Aurora Pistolesi, accreditata di 32 punti dalla Lega, ma che nel tabellino societario segna 34 punti, miglior punteggio assoluto e femminile.

TAPPA. Tralasciando quindi i punteggi di serie A, la vittoria settimanale va a Flemma, opposto della Malagoli Planet Group Spezzanese, che per la seconda volta arriva in cima, questa volta segnando il suo primo "trentello" stagionale: alle sue spalle due nomi nuovi alle classifiche, il 28enne opposto del U.S. Castelnuovo Simone Iaia (nella foto), ed il 23enne schiacciatore dell’Hipix Spezzanese di serie D Andrea Cagnardi, rispettivamente con 28 e 26 punti. Con un punto in meno troviamo il citato Luca Bigarelli, in compagnia di Martina Fontana del Corlo Hidromec, mentre a quota 24 c’è Alessia Corsini (nella foto) del Castelvetro.

CURIOSITA’. Doppia: da un lato Simone Iaia che durante la settimana gioca nel Castelnuovo, ed il sabato va in panchina come secondo allenatore della Moma Anderlini di serie B, e dall’altra Jessica Panza, opposta 26enne della Mondial Texcart Carpi, che bloccata a Cento per motivi di lavoro, è arrivata a Modena a partita già iniziata, è entrata nel secondo set, e con i suoi 21 punti ha ampiamente contribuito al successo delle ragazze di Frugeri. Ultima curiosità: per pagare il servizio d’ordine utilizzato, onde prevenire le "scaramucce" dell’andata, il Volley Modena ha chiesto 10 euro d’ingresso, che per una partita di serie C non è usuale.

CLASSIFICHE. Luca Bigarelli torna in testa alla generale, con 4 decimi di vantaggio su Venuta, mentre Francesca Vaccari del Castelvetro è terza da sola: Bigarelli domina anche le classifiche di serie B, a punti con quasi 400 punti, ed anche la classifica relativa alle sole gare del 2023, che a fine anno sancirà il superbomber dell’anno, e che per il momento vede cinque atleti al vertice, in soli due punti.

Riccardo Cavazzoni