Bigica affronta la capolista per blindare l’accesso ai playoff

SASSUOLO

Non varrà tutto, visto che è ‘solo’ la terz’ultima gara della ‘regoular season’, la partita che la Primavera di Emiliano Bigica gioca in trasferta contro il Lecce chiudendo la 32ma giornata. Ma, classifica alla mano, vale comunque tantissimo, dal momento che il Lecce comanda la classifica e il Sassuolo è comunque dentro al gruppo di testa e, reduce da due vittorie consecutive, avrebbe una gran voglia di blindare la sua posizione playoff, in cassaforte in caso di vittoria. Si va in campo alle 14, con diretta televisiva su Sportitalia (canale 60 DTT), al Deghi Sport Center di San Pietro in Lama. La capolista non sta benissimo – 2 punti nelle ultime 4 gare, sulla stessa distanza il Sassuolo ne ha fatti 10 – ma già all’andata aveva regolato la squadra di Bigica al Ricci per 3-2: gara da tripla, insomma, anche considerato che l’ultima sconfitta casalinga dei salentini risale a novembre, 20 giornate fa, e che il Sassuolo è privo del portiere titolare Gioele Zacchi, volato in Argentina al Mondiale under 20. La classifica. Lecce* 60 punti; Torino 59; Fiorentina 55; Sassuolo*, Juventus 53; Roma 52; Frosinone 47, Inter*, Empoli 46; Bologna 45; Sampdoria* 44; Hellas Verona 42; Milan 41; Cagliari 40; Atalanta 38; Napoli 32; Udinese 19; Cesena 11 (*una gara in meno)