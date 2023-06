Biglietti per Modena-Torino, disponibili su VivaTicket

Sono già disponibili i biglietti per l’amichevole di lusso che il Modena giocherà, a Pinzolo, sede del ritiro granata, il prossimo 28 luglio con il Torino di Juric.

I tifosi canarini potranno acquistare i tagliandi sul circuito VivaTicket, attivo da ieri pomeriggio: il prezzo unico per chi volesse acquistarli è di 12 euro più un euro di commissione.

Sarà la prima amichevole (fischio d’inizio alle ore 15) della seconda fase del ritiro estivo in Trentino che la squadra di Bianco effettuerà a Dimaro, in Val di Sole, dal 26 luglio, dove il Modena, oltre al piano di allenamenti previsto, proverà ad organizzare almeno un altro incontro prima della ripartenza verso Modena in programma il 4 agosto.