Binini premia il Formigine

ROLO

1

FORMIGINE

1

ROLO: Grigoli, Ranieri, Galli, Buffagni, Minutolo, Budriesi, Serroukh, Tamagnini, Fiocchi, Lari (32’ st Faraci), Lotti (15’ st Amura). A disp.: Panza, Amadei, Errichiello, Coviello, Napoli, Fofana, Scacchetti. All. Ferraboschi.

FORMIGINE: Cornia, Vacondio, Ricaldone, A. Caselli (34’ st Iattici), Pappaianni, Ashong, Binini, M. Caselli, Habib, Cremaschi, Digesù (9’ st Ruini). A disp.: Migliori, Deri, Lo. Marverti, Mondini, Lu. Marverti, Restilli, Teneggi. All. Sarnelli.

Arbitro: Maiellaro di Parma

Reti: 18’ Budriesi, 53’ Binini

Note: ammoniti Buffagni, Fiocchi, Faraci, Ashong, Habib e mister Sarnelli

L’ex di turno Binini regala al Formigine un buon punto a Rolo. Al 6’ proprio Binini spara da pochi passi sulla schiena di Ranieri. Al 15’ Cremaschi manda alto in rovesciata.

Al 18’ punizione di Lari e Budriesi di testa infila Cornia. Al 30’ un difensore rolese salva su Vacondio. Al 53’ Binini dai 25 metri con una perla batte Grigoli per l’1-1. Al 76’ Tamagnini sfiora il bersaglio, al 93’ Grigoli respinge ma non trattiene, la palla resta davanti alla linea ma lo stesso portiere la fa sua in tuffo.