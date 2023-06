Blue Team, il basket per ragazzi speciali

Si sono da poco concluse le attività in palestra del progetto "Blue Team"; tale iniziativa è stata organizzata dalla A.D. Basket Pol. Castelfranco, in convenzione con l’A.U.S.L. di Modena ed in collaborazione con la Neuropsichiatria Infantile ed Adolescenziale del Distretto di Castelfranco. L’ideatore del progetto, coach Gabriele Casoretti, è stato coadiuvato dal Dott. Andrea Lazzaretti, da Tamara Zicchieri e Carolina Aposkitis, il tutto sotto la supervisione della Dott.ssa Maria Pia Milani, Dirigente Medico Responsabile del Reparto di Neuropsichiatria del distretto di Castelfranco.

’Blue Team’ è un progetto certificato, terapeutico, sportivo, che consiste nell’avviamento al basket per ragazzie con disabilità diverse. Attraverso la pratica della pallacanestro, e sfruttando il grande valore aggiunto che un gioco di squadra come questo può assumere, viene offerto un aiuto concreto in termini di nuove opportunità di accoglienza della persona con disabilità; in questa prima stagione sono stati sedici gli atleti che la Società bianco-verde è riuscita a mettere in campo. Il lavoro effettuato in palestra ha avuto il proprio focus nel cominciare a collaborare e relazionarsi con i compagni, abbinandoci il voler insegnare i vari utilizzi dello strumento palla.

E’ stata creata una routine d’ingresso, accoglienza ed uscita dall’impianto di gioco, per sviluppare pian piano semplici autonomie individuali legate, ad esempio, al corretto utilizzo dello spogliatoio. Il tutto rappresenta una parte terapeutica fondamentale, di prestazione sanitaria, che questa attività offre ai propri utenti.

Un percorso ricco di stimoli e relazioni, ovvero elementi che hanno contribuito a rendere proficua la crescita di ciascun partecipante, che ha inoltre potuto godere di un contesto sintonico all’elaborazione del progetto educativo, sviluppando resilienze ed abilità individuali nel rispetto dei propri tempi e modalità.

Gabriele, Andrea, Tamara e Carolina hanno coordinato il tutto, sul campo, in maniera esemplare, costituendo un gruppo di lavoro affiatato e molto attento ai bisogni emergenti; una nuova stagione è già alle porte, con il Basket Castelfranco pronto a dare continuità a questa bella e gratificante iniziativa. Oltre allo Staff, la Società del Presidente Andrea Berti desidera ringraziare l’azienda Manitou Italia S.r.l., partner ufficiale del progetto.

Davide Ceglia