Boccaccini il difensore bomber Con sette gol è sul podio del Carpi

CARPI

Matteo Boccaccini è sempre più un fattore nella stagione del Carpi e con la settima rete stagionale fra campionato e coppa siglata col Fanfulla è diventato il top scorer fra i difensori del girone ’D’. Il centrale bolognese ha raggiunto quota 6 in campionato, uno in più di Matteo Brero del Crema, tutti gli altri difensori sono invece fermi a un paio di gol. La specialità della casa ovviamente è il colpo di testa, con Boccaccini che in area avversaria è quasi impossibile da arginare: il primo sigillo era arrivato in Coppa col Mezzolara nella prima gara di settembre (1-0), poi la sestina in campionato si era aperta col gol da 3 punti nel finale col Forlì (1-0), è proseguita con la seconda rete nel 2-0 di Forte dei Marmi e dall’inutile 2-4 finale col Ravenna nel girone di andata, mentre sono già 3 le reti del ritorno, due pesantissime nei minuti di recupero a Budrio col Mezzolara (1-0 segnato al 93’) e in casa col Prato (2-2 al 91’), prima del sigillo col Fanfulla per il momentaneo 4-0. Per Boccaccini, alla terza stagione biancorossa, sono 10 in tutto i gol con la maglia del Carpi in 80 gettoni: il primo era arrivato a settembre 2019 nella sconfitta di Piacenza (2-1) in Lega Pro con Riolfo al timone, poi ci sono i 2 dell’anno scorso sempre al ’Cabassi’ contro Lentigione (2-2 segnato nel finale) e Seravezza (sesto centro nel 6-2), prima delle 7 reti di questo campionato da record. Con questo score il centrale classe ’93 si è ritagliato un posto speciale nella storia dei difensori-goleador del Carpi, visto che in era moderna solo in 2 hanno fatto meglio: Enrico Sala, centrale del Carpi di fine anni ’90 che timbrò 12 volte e Fabrizio Poli che nella sua infinita storia biancorossa è arrivato a 11, mentre Boccaccini ha agganciato a quota 10 l’altro ’immortale’ Riccardo Gagliolo, con capitan Alessandro Calanca che insegue a quota 8.

Giallo. Intanto rischia grosso il Fanfulla: un esposto da parte di alcune società avrebbe evidenziato la presunta posizione irregolare del centrocampista 2003 Klajdi Lusha, arrivato a settembre dal Parma con una vecchia squalifica mai scontata, in campo ininterrottamente dalla 5^ alla 14^ giornata, proprio il successo 3-1 dell’andata col Carpi. Si attendono gli sviluppi.

Dal campo. Biancorossi in campo per preparare la sfida di domani alle 15 a Scandicci: è tornato in gruppo Stanco, out solo Bouhali.

Davide Setti